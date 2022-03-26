Kamplarda 7 bin kişi açlığa mahkum

Suriye’nin Humus kentinde yer alan Rukban kampında yaşayan 7 bin kişi açlıkla tehdidiyle karşı karşıya. Rejimin temel gıda malzemelerinin girişini yasaklamasının ardından un yokluğu sebebiyle bir haftadan beri fırını da kapanan kampta halk çaresizce yardım bekliyor. Bir paket ekmeğin 2 bin Suriye lirası olmasının ardından oturma eylemi başlatan kamp sakinleri, ölüme terk edildiklerini ifade ediyor. Kamptaki sivil aktivist Ebu Mahmud, insanların çıkış yapması halinde rejim askerleri tarafından tutuklanacaklarını söyledi. Mahmud, “Esed milisleri, ekonomik ve insani krizi derinleşen bölgeye gıda, ilaç ve hatta bebek mamasının ulaşmasını engelliyor. Binlerce kişinin hayatının tehlikede” ifadelerini kullandı.

HEDEF ASKER TOPLAMAK

Rukban kampındaki Yerel Konsey Başkanı Muhammed Ahmed el Darbas da, rejimin gençleri asker olmaya zorlamak için böyle bir yola başvurduğunu ifade etti. Darbas, “Suriye rejiminin Rukban kampını kuşatıp, temel gıda malzemelerinin girmesini engellemesinde tek ve açık bir amacı var. Gençleri askere almak. Kampın kontrolüne ele geçirirse gençleri zorla askeri eğitim kamplarına gönderecek. İdlib’e ya da Rusya’nın yanında savaşmaları için Ukrayna’ya gençlerimizi göndermek istiyor” diye konuştu.

SAĞLIK MERKEZİNE KİLİT VURULDU

Kampa en son insani yardımın Eylül 2019 yapıldığını kaydeden Al-Darbas, “Ürdün sınırındaki tek sağlık merkezi kapatıldı. Burada büyük bir çaresizliğe mahkum edildik” dedi. Aktivistler de, uluslararası hukuk sözleşmelerine göre bir bölge çatışma ortamında olsa dahi siviller için gerekli olan gıda ve tıbbi malzemelerin girişini engellemenin yasak ve suç olduğuna vurgu yaptı. BM ve sivil toplum kuruluşlarının insani krizin çözümü için acil bir eylem planı yapması gerektiği belirtildi.

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