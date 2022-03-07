Dünya Kamplarda yaşam mücadelesi Sadece ekmek ve su istiyoruz
ORTADOĞU

Kamplarda yaşam mücadelesi: Sadece ekmek ve su istiyoruz

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’de halk kamplarda zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor. Siale Kampı’nda 85 aile var. 8 çocuk sahibi Ammunal Arif, “Tek isteğim çocuklarımın yaşayabilmesi” diyor. Fatma Cilo’nun endişesi aynı: Yemek bulamıyoruz, su yok, çocuklarıma kitap yok. Geceleri çok soğuk oluyor. Sobamız bile yok.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Kamplarda yaşam mücadelesi: Sadece ekmek ve su istiyoruz
Yeni Şafak, Siale kampı’nı ziyaret etti. İdlib’e sığınan yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınırdaki kamplarda zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor.

Suriye’nin Kuzeybatısında bulunan İdlib’de vatandaşlar hayata tutunmaya çalışıyor. 11 yıldır devam eden savaştan kaçıp İdlib’e sığınan yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınırdaki kamplarda zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Bölgede çoğu zaman ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan mültecilerin yaşadığı yüzlerce kamp bulunuyor.

KAMPTA 300 ÇOCUK VAR

  • Yeni Şafak bu kamplardan biri olan Siale kampı’nı ziyaret etti. Uzun göç yolculuğuyla bu kampa gelen 85 aile geçimlerini tarım ve dikiş nakışla sağlıyor. Kampta 300 çocuk, bir sınıf ve bir bulunuyor. Sadece iki tuvaletin bulunduğu kampta su sıkıntısı yaşanıyor. Yağmur ve kar yağışlarının bol olduğu kampta çadırlar su ve çamur içinde kalıyor. Kamp sakinleri normal yaşamalarına devam edebilmek için sadece ekmek ve su istiyor.

Ammunal Arif çocuklarıyla birlikte kampta kalıyor.
Ammunal Arif çocuklarıyla birlikte kampta kalıyor.

SINIFLAR ÇAMUR İÇİNDE

Kampın öğretmeni Ümmü Muhammed, “Öğrencilerimin eğitim şartları çok kötü. Bir müfredatımız yok. 100 çocuğa öğretmenlik yapıyorum. Okuma yazma ve matematik öğretiyorum. Yağmur yağdığında çadırdaki sınıflarımız çamur içinde kalıyor. Tek isteğim bu kayıp neslin kendini kurtarması” dedi.

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SIRTIMI DUVARA DAYAMAYI ÖZLEDİM

  • Altı yıl önce eşinin şehit olmasıyla kampta yaşamaya başlayan Ammunal Arif, “Bizim göç etmek gibi bir derdimiz yok. Tek isteğim çocuklarımın yaşayabilmesi. Çadır şartları çok zor. İnsan sırtını duvara dayamayı bile özlüyormuş” dedi. Savaş sırasında eşini kaybeden Zahide Muhammed de, “Günlük kazancımız ve yardımlarla geçiniyoruz. Hava burada çok soğuk” ifadelerini kullandı. Eşini savaşta kaydeden kamp sakini Fatma Cilo, “10 çocuğum var. Beş yıl önce buraya geldim. Savaştan önce de ben terzilik yapıyordum. Şimdi de kamplardaki çadırları dikmeye gidiyorum. Yemek bulamıyoruz, su yok, çocuklarıma kitap yok. Geceleri çok soğuk oluyor. Sobamız bile yok” dedi.

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