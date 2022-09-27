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Kan donduran olay: Eşini ezdi

Almanya’da gündem Fikret K. isimli 49 yaşındaki dönerci… Saarbrücken kentinde meydana gelen olayda bir kebap restoranı işleten Fikret K., kasten 47 yaşındaki eşini şahsi aracıyla ezdi. Görgü tanıklarının gözleri önünde yaşanan olayda gümüş renkli otomobili ile Fikret K. önce eşine çarptı. Gözü dönen adam daha sonra yerde yardım çığlığı atan kadının üzerinden aracıyla ileri geri giderek kan döktü. Lebacher Strasse’de meydana gelen olayın ardından adam restorana kaçtı.

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Haber Merkezi Diğer
Kan donduran olay: Eşini ezdi
Almanya

Almanya’da gündem Fikret K. isimli 49 yaşındaki dönerci… Saarbrücken kentinde meydana gelen olayda bir kebap restoranı işleten Fikret K., kasten 47 yaşındaki eşini şahsi aracıyla ezdi.

Görgü tanıklarının gözleri önünde yaşanan olayda gümüş renkli otomobili ile Fikret K. önce eşine çarptı. Gözü dönen adam daha sonra yerde yardım çığlığı atan kadının üzerinden aracıyla ileri geri giderek kan döktü. Lebacher Strasse’de meydana gelen olayın ardından adam restorana kaçtı.

Olay Almanya’da büyük yankı uyandırdı.

Almanya’nın çok okunan gazeteleriden Bild’e konuşan görgü tanıkları, “Kadının çocukları olay yerine geldi. Çocuklardan biri olay yerinde bayıldı. Çok kötü bir andı” dedi. Bild, 47 yaşındaki kadının durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Fikret K.’nın saklandığı restoranında yakalandığı belirtildi. Bild’e konuşan kaynaklar çiftin ayrılmak üzere olduğunu ve kötü bir evlilikleri olduğunu duyurdu. Çifti tanıyan 51 yaşındaki bir semt sakini ise, “Onun böyle bir şey yapabileceğine inanamadım. Fikret çok sakin ve dost canlısı birisi” dedi.

Öte yandan çiftin 69 yaşındaki bir komşusu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının çok agresif olduğunu öne sürdü. Bild’e konuşan bir diğer yakınları ise, “Fikret sürekli hakarete maruz kalıyordu. Çok öfkeli ve agresifti ve Fikret’e hep saldırırdı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fikret’in cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
FOTOĞRAF 8
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Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.
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Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
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Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi.
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Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü
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Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

Sır gibi cinayet 17 yıl sonra çözüldü
FOTOĞRAF 13
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Kartepe ilçesi Köseköy Tepecik Mahallesi'nde 10 Haziran 2004'te meydana gelen olayda, tavuk firmasına ait dağıtım kamyoneti içinde Murat Özdemir'in cesedi bulundu.
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Firmanın dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Özdemir'in bıçaklanarak öldürüldüğü ve araçtaki paranın gasp edildiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yıl soruşturmaya dair herhangi bir delile ulaşılamadığından dosya, 'faili meçhul' olarak kapatıldı.
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Zamanla yaşanan kentleşme ile olay yeri, polis bölgesine geçti ve dosya Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açıldı. Cinayeti araştıran polis, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan’ı gözaltına aldı. 11 Ekim 2021'de mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre, Murat Özdemir'in 4'ü başına öldürücü nitelikte olan 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ve bıçak yaralarının aracın yolcu kısmında oturan bir kişi tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyla oluştuğu tespit edildi.
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Olay yerinden alınan parmak izleri içinde o tarihte kimliği belirlenemeyen 13 parmak ve avuç izi, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni teknolojik imkanlarla tekrar incelendi.
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İzlerden birinin Hakan Fidan'ın sağ el serçe parmak izi, üçünün ise iki elinin avuç izleri olduğu belirlendi. Ayrıca Fidan'ın cep telefonunun, olay tarihinde, olay yerindeki baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.
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Olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, Hakan Fidan'ın olay tarihinde kullandığı R.S. adına kayıtlı cep telefonunun görüşme kayıtlarını inceledi. Olayın yaşandığı gün Mustafa Şeker tarafından kullanılan Z.D. adına kayıtlı cep telefonu ile 18 kez görüşme yapıldığını saptayan polis, Mustafa Şeker'in öldürülen Murat Özdemir'in çalıştığı tavuk firmasında daha önce muhasebeci olarak çalıştığını ve cep telefonunun olay günü cinayetin işlendiği yere yakın baz istasyonundan sinyal verdiğini belirledi.
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İddianamede Murat Özdemir'in firmanın aracına kendisinden başka bir kişiyi almasının yasak olduğu bilgisine yer verildi. Bıçak darbelerinin aracın yolcu kısmında oturan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini göz önüne alan polis, cinayetin Murat Özdemir'in tanıdığı ve durumundan şüphelenmeden araca aldığı birisi tarafından işlendiğini değerlendirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan'ı gözaltına aldı.
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Hakan Fidan ve Mustafa Şeker'in poliste ve savcılıkta alınan ifadelerine de iddianamede yer verildi. 2 şüpheli de olay günü Köseköy Sanayi Sitesi civarında Murat Özdemir ile karşılaştıklarını söyledi.
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Mustafa Şeker ifadesinde, Hakan Fidan'ın Murat Özdemir'den kendisini gideceği yere bırakmasını istediğini belirtti. Hakan Fidan ise arabaya Mustafa Şeker ile birlikte bindiklerini, araçta giderken Mustafa Şeker'in Murat Özdemir'den borç olarak verdiği 38 bin TL'sini geri istediğini, bir süre sonra kendisinin araçtan indiğini ve Şeker ile Özdemir'in yola devam ettiğini söyledi. Olayla ilgili tanık sıfatıyla ifadesi alınan A.O., komşusu olan Hakan Fidan'ın 2004 yılında bir akşam eve gelerek, birinin boğazını keserek öldürdüğünü ve kendisinden pantolonunu yıkamasını istediğini belirtti. Tanık olarak ifade veren A.O.'nun annesi F.Ş.A. ise Hakan Fidan'ın pantolonun iyi yıkanmaması nedeniyle çıkan tartışmada belindeki silahı kızı A.O.'nun ağzına sokarak tehdit ettiğini ve \"Adamı öldürdüm, doğradım\" dediğini söyledi.
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Dosyanın tamamını değerlendiren cumhuriyet savcısı, Mustafa Şeker'in olay öncesinde sıkı diyaloğu bulunan, suç potansiyeli olduğunu bildiği Hakan Fidan ile planlı şekilde hareket ederek, Murat Özdemir'i öldürmeyi ve aracındaki paraları almayı amaçladıklarına kanaat getirdi.
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Aracına başka kimseyi almayan Murat Özdemir'in, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları nedeniyle Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı değerlendirilen iddianamede, şüphelilerin Murat Özdemir'i bıçakla 7 kez vurarak öldürdükleri ve el çantasındaki toplam değeri 24 bin 556 TL olan çek ve parayı gasp ettiklerine belirtildi.
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Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; şüpheliler hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sır gibi cinayet 17 yıl sonra çözüldü
Kocaeli'de bir tavuk firmasında çalışan Murat Özdemir cinayetinin sır perdesi 17 yıl sonra aralandı. Hazırlanana iddianamede Murat Özdemir'in, daha önce iş yerinden tanıdığı Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı ve 7 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtilerek Şeker ve Fidan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.
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