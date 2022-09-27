Kan donduran olay: Eşini ezdi

Almanya’da gündem Fikret K. isimli 49 yaşındaki dönerci… Saarbrücken kentinde meydana gelen olayda bir kebap restoranı işleten Fikret K., kasten 47 yaşındaki eşini şahsi aracıyla ezdi.

Görgü tanıklarının gözleri önünde yaşanan olayda gümüş renkli otomobili ile Fikret K. önce eşine çarptı. Gözü dönen adam daha sonra yerde yardım çığlığı atan kadının üzerinden aracıyla ileri geri giderek kan döktü. Lebacher Strasse’de meydana gelen olayın ardından adam restorana kaçtı.

Olay Almanya’da büyük yankı uyandırdı.

Almanya’nın çok okunan gazeteleriden Bild’e konuşan görgü tanıkları, “Kadının çocukları olay yerine geldi. Çocuklardan biri olay yerinde bayıldı. Çok kötü bir andı” dedi. Bild, 47 yaşındaki kadının durumunun kritik olduğunu duyurdu.

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Fikret K.’nın saklandığı restoranında yakalandığı belirtildi. Bild’e konuşan kaynaklar çiftin ayrılmak üzere olduğunu ve kötü bir evlilikleri olduğunu duyurdu. Çifti tanıyan 51 yaşındaki bir semt sakini ise, “Onun böyle bir şey yapabileceğine inanamadım. Fikret çok sakin ve dost canlısı birisi” dedi.

Öte yandan çiftin 69 yaşındaki bir komşusu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının çok agresif olduğunu öne sürdü. Bild’e konuşan bir diğer yakınları ise, “Fikret sürekli hakarete maruz kalıyordu. Çok öfkeli ve agresifti ve Fikret’e hep saldırırdı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fikret’in cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

FOTOĞRAF 8 Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor. Mahalle sakini Mesut Usta, \"Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış\" dedi. Bağcılar'da vahşi cinayet, uyuşturucu bağımlısı, annesini öldürdü Bağcılar'da vahşi cinayet: Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

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