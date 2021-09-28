Kanada’da mahsur kalan madenciler kurtarıldı

Brezilyalı maden şirketi Vale SA tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde pazar günü işçileri taşıyan aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 39 madencinin yer altında mahsur kaldığı bildirilmişti.

Sağlık durumları iyi olan madenciler olaydan sonra yiyecek ve suya erişebildikleri sığınma istasyonlarına gitmiş ve madenin dışında bekleyen aileleri ve kurtarma ekipleri ile temas kurmuşlardı.

BBC'nin haberine göre madende mahsur kalan işçileri kurtarmak için harekete geçen kurtarma ekibi kaza durumunda tahliye için madende bulunan ikinci merdiven sisteminde çalışmalara başladı. 30 işçi bu merdivenleri kullanarak 1.2 kilometrelik bir tırmanıştan sonra kurtarıldı. 9 madencinin tırmanışının devam ettiği bildirildi.

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Vale SA bir açıklama yaparak kurtarılan madencilerin "hepsinin sağlıklı ve eve gitmeye istekli" olduğunu söyledi.