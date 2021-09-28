Dünya Kanadada mahsur kalan madenciler kurtarıldı
AMERİKA

Kanada’da mahsur kalan madenciler kurtarıldı

Kanada’nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde pazar günü meydana gelen kazada mahsur kalan 39 madenci 2 gün sonra kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Kanada’da mahsur kalan madenciler kurtarıldı
Arşiv

Brezilyalı maden şirketi Vale SA tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın Sudbury şehrindeki Totten madeninde pazar günü işçileri taşıyan aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 39 madencinin yer altında mahsur kaldığı bildirilmişti.

Sağlık durumları iyi olan madenciler olaydan sonra yiyecek ve suya erişebildikleri sığınma istasyonlarına gitmiş ve madenin dışında bekleyen aileleri ve kurtarma ekipleri ile temas kurmuşlardı.

BBC'nin haberine göre madende mahsur kalan işçileri kurtarmak için harekete geçen kurtarma ekibi kaza durumunda tahliye için madende bulunan ikinci merdiven sisteminde çalışmalara başladı. 30 işçi bu merdivenleri kullanarak 1.2 kilometrelik bir tırmanıştan sonra kurtarıldı. 9 madencinin tırmanışının devam ettiği bildirildi.

Vale SA bir açıklama yaparak kurtarılan madencilerin "hepsinin sağlıklı ve eve gitmeye istekli" olduğunu söyledi.

Madencilerden Kanada çıkarması
EKONOMİ
Madencilerden Kanada çıkarması
Abone Ol Google News
Dünyanınen zengin ismi değişti

Dünyanın
en zengin ismi değişti

​Serveti 200 milyar doları aşınca zirveye oturdu.
Türkiyede tek

Türkiye'de tek

Elazığ'da müzede sergileniyor.
450 Fransız şirketten Türkiye adımı

Gayrimenkul alacaklar bu oyuna dikkat.
Sokakta oyun bir başka güzel

Sokakta oyun bir başka güzel

​Bursa BB unutulmaya yüz tutan sokak oyunları çocuklarla buluşturdu.

41 ayın zirvesinde

41 ayın zirvesinde

​Ekonomik güven eylül ayında yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.