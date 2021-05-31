​Kandil’e Suriye’den terör desteği: Takatleri kesildi

Pençe harekatlarıyla Irak’ın kuzeyinde eylem yapamaz hale gelen PKK terör örgütü, son saldırılarını Suriye üzerinden koordine ediyor. Suriye’den K.Irak ve sınırdaki TSK üslerine maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunan PKK, yine Suriye’nin kuzeyinden sızmaya çalışan teröristlerle de K.Irak’taki Mehmetçiğe pusu kurmak istiyor. Bu eylemlerden sonuncusu, gri listede aranan PKK elebaşı Selahattin Dede’nin etkisiz hale getirildiği operasyonla ortaya çıkarıldı. MİT’in adım adım izlediği PKK’lı elebaşı ve beraberindeki 3 teröristin, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten güvenlik güçlerine saldırı girişimi önlendi.

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K.Irak’ta vurulan PKK konvoyunda gri listede aranan Selahattin Dede öldürüldü.

Sofi Nurettin

İŞTE PKK-YPG BAĞI

Suriye-Irak terör köprüsünü ortaya çıkaran bu nokta operasyonun yanı sıra son dönemde önlenen saldırı girişimleri de PKK-YPG bağını inkar edilemez bir noktaya taşıdı. Örgütün Suriye’deki YPG yapılanmasını kuran Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından, Metina bölgesindeki TSK üsleri, Pençe harekatlarının komuta edildiği Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü, Batman İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na Suriye’den gönderilen maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar üzerindeki incelemeler, ABD’nin YPG’li ortağına yaptığı yardımların izini ortaya koydu. Yine Pençe harekat bölgelerinde ele geçirilen silah ve mühimmatlar da daha önce ABD yönetimine birçok kez iletilen ve YPG’ye verilen silahların TSK’ya yönelik saldırılarda kullanıldığı gerçeğini ortaya koyan raporlara eklendi.

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PKK maket uçaklarla havan mermili saldırıya kalkışıyor.

BRÜKSEL’DE GÜNDEM

PKK terör örgütünün son saldırı girişimleri, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütünün, Irak’ın kuzeyi ve Türkiye’deki saldırılardaki dahlini inkar edilemez şekilde ortaya koydu. Bu da ABD’nin PKK’yı YPG’den ayırt edemeyeceğinin ispatı olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Haziran’da Brüksel’de ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi yaşanan bu gelişmeler, YPG dosyasını kabarttı. Türkiye, PKK-YPG bağını ortaya koyan dosyaları birçok kez ABD’li muhataplarına sunmuştu. Biden yönetimine de söz konusu dosyaların sunulması bekleniyor.