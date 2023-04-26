|
Reklam
Reklam
Dünya

Kaos dış güçlere yarıyor

Sudanlı akademisyen Dr. Mayada Kamal Eldeen, gelişmeleri ve çatışmalara giden süreci Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Muhammed Vefa Yürekli
04:00 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sudanlı akademisyen Dr. Mayada Kamal Eldeen.

Sudanlı akademisyen Dr. Mayada Kamal Eldeen.

Sudan’da paralel ordu olan Hızlı Destek Güçleri (HDK) ve ülke ordusu arasında yaşanan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Sudanlı akademisyen Dr. Mayada Kamal Eldeen, gelişmeleri ve çatışmalara giden süreci Yeni Şafak’a değerlendirdi. Dış güçlerin çatışmaları körüklediğini belirten Mayada, BAE’nin başını çektiği birkaç ülkenin Sudan’ın zenginliklerine göz diktiğini ve kaosu beslediğini kaydetti. HDK’nın silah ve araçları BAE yapımı olduğunu kaydeden Mayada, “Silahlar made in UAE (BAE’de yapıldı) damgalı. HDK internet ve sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Çevrimiçi yapılanmanın merkezi de BAE. Nedeni ise hem siyasi hem ekonomik. BAE’nin Sudan’da 2 bin 800 kilometrekare tarım arazisi var. Bu araziyi kiraladı ve besin ihtiyacını buradan karşılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Sudan’ın altın zengini bir ülke olduğunu ve milli gelirinin yüzde 40’ının çıkarılan altından karşılandığını kaydeden Mayada, “Sudan’da çıkarılan altın ambargo nedeniyle direk alınamıyor. Sudan ihracatını 3. bir ülkeden yapmak zorunda. Bu noktada BAE o 3. ülke oluyor” dedi. Mısır’ın da çatışmalarda rol oynadığını belirten Mayada, “El Burhan’ın geçici hüküme başkanı seçildikten sonra ziyaret ettiği ilk ülke Mısır. Mısır, Sudan dış politikasının vazgeçilmez bir paydası konumunda” dedi. Sudanlı akademisyen, Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve Suud’un da Sudan’daki vaziyetin aktörleri olduğunu kaydetti.

HDK’NIN DERİN BAĞLANTILARI VAR

Çatışmaların HDK ve Geçici Hükümet- Sudan ordusu arasındaki anlaşmazlık yüzünden patlak verdiğini kaydeden Mayada, “2019 yılından beri süren taraflar arası anlaşmazlık çatışmaların fitilini ateşledi. HDK yurt dışında da bağlantılar kurmuş. Wagner aracılığıyla Rusya ile, BAE ile bağlantıları sağlamış. Onların adına Libya’da Hafter’in yanında savaşmış" dedi.





#Politika
#Sudan
#Mısır
#HDK
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.