Kaos dış güçlere yarıyor

Sudan’da paralel ordu olan Hızlı Destek Güçleri (HDK) ve ülke ordusu arasında yaşanan çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Sudanlı akademisyen Dr. Mayada Kamal Eldeen, gelişmeleri ve çatışmalara giden süreci Yeni Şafak’a değerlendirdi. Dış güçlerin çatışmaları körüklediğini belirten Mayada, BAE’nin başını çektiği birkaç ülkenin Sudan’ın zenginliklerine göz diktiğini ve kaosu beslediğini kaydetti. HDK’nın silah ve araçları BAE yapımı olduğunu kaydeden Mayada, “Silahlar made in UAE (BAE’de yapıldı) damgalı. HDK internet ve sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Çevrimiçi yapılanmanın merkezi de BAE. Nedeni ise hem siyasi hem ekonomik. BAE’nin Sudan’da 2 bin 800 kilometrekare tarım arazisi var. Bu araziyi kiraladı ve besin ihtiyacını buradan karşılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Sudan’ın altın zengini bir ülke olduğunu ve milli gelirinin yüzde 40’ının çıkarılan altından karşılandığını kaydeden Mayada, “Sudan’da çıkarılan altın ambargo nedeniyle direk alınamıyor. Sudan ihracatını 3. bir ülkeden yapmak zorunda. Bu noktada BAE o 3. ülke oluyor” dedi. Mısır’ın da çatışmalarda rol oynadığını belirten Mayada, “El Burhan’ın geçici hüküme başkanı seçildikten sonra ziyaret ettiği ilk ülke Mısır. Mısır, Sudan dış politikasının vazgeçilmez bir paydası konumunda” dedi. Sudanlı akademisyen, Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve Suud’un da Sudan’daki vaziyetin aktörleri olduğunu kaydetti.