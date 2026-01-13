Kapana kısılan SDG'li teröristler kaçarken köprüleri yıkıyor

Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine köyünde yer alan köprünün terör örgütünün işgal ettiği Deyr Hafir bölgesi ile Halep'in kuzeyinde Suriye yönetiminin kontrolü altındaki alan arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğu ifade edilmişti.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri’nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.