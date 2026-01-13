Yeni Şafak
Kapana kısılan SDG'li teröristler kaçarken köprüleri yıkıyor

19:2213/01/2026, Salı
AA
Halep'te yer alan Şeyh Maksud Mahallesi'nde, Suriye ordusu ile çatışan terör örgütü YPG/SDG’ye ait yanan askeri araçlar.
Halep'te yer alan Şeyh Maksud Mahallesi'nde, Suriye ordusu ile çatışan terör örgütü YPG/SDG’ye ait yanan askeri araçlar.

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti. Bölgeden kaçan teröristler, muhtemel operasyonları önlemek için köprüleri yıkıyor.

Suriye resmi ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordunun Terör örgütü YPG/SDG'nin Rasm el-İmam ve Rasm el-Kerum köylerini birbirine bağlayan köprüyü bomba döşeyerek havaya uçurma girişimini engellediği belirtildi.

Suriye ordusunun geçişlerini engellemek için köprüleri patlatıyorlar

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye", YPG/SDG'nin gün içinde Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığını duyurmuştu.

Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine köyünde yer alan köprünün terör örgütünün işgal ettiği Deyr Hafir bölgesi ile Halep'in kuzeyinde Suriye yönetiminin kontrolü altındaki alan arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğu ifade edilmişti.

"Fırat'ın batısını boşaltın"

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri’nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.



#Fırat Nehri
#SDG
#PKK
#Suriye ordusu
