Kapsamlı entegrasyon planı

Karabağ’ın 30 yıllık işgali müddetince Ermenistan tarafından bölgeye yerleştirilenler konusunda Hamzayev, “Bu detaylar zamanla hal olacak. Şu anda bu konular konuşuluyor. Büyük ihtimal suni olarak Karabağ’a getirilmiş şahıslar kendi yerlerine dönecekler” diye konuştu.

“Azerbaycan Hankendi, Ağdere, Hocalı, Eskeran bölgelerine bağlı olan köylerde tam olarak kontrolü ele aldı. Azerbaycan devletine bağlı kurumlar kendi işlemlerini yapabilmeleri için planlı şekilde konuşlandırma işlemlerini yapacaklar. En kısa zamanda burada yaşayan Ermeni nüfus Azerbaycan vatandaşı olarak kabul edilmesi için onların denetlenmesi hayata geçirilecek. Onların da isteği üzerine Azerbaycan kanunları çerçevesinde yaşamalarına izin verilecektir Aynı zamanda Azerbaycan’da yaşamak istemeyen vatandaşların da Ermenistan’a geçişlerine müsaade edilecektir.” Hamzayev, Karabağ savaşlarında Azerbaycan’a karşı suç işlemiş kişilerin ise yargıya hesap vereceğini sözlerine ekledi.