Kapsamlı entegrasyon planı

Hamzayev, Karabağ savaşlarında Azerbaycan’a karşı suç işlemiş kişilerin ise yargıya hesap vereceğini sözlerine ekledi.
Yeni Şafak’a gelişmeleri değerlendiren Hamzayev, “Karabağ’da olan Ermeni asıllı insanlar bizim vatandaşlardır. Zamanla onlar Azerbaycan Cemiyetine entegrasyon olacaklar. Sulh içinde yaşayacağız” dedi.
GETİRİLENLER GİDECEK
Karabağ’ın 30 yıllık işgali müddetince Ermenistan tarafından bölgeye yerleştirilenler konusunda Hamzayev, “Bu detaylar zamanla hal olacak. Şu anda bu konular konuşuluyor. Büyük ihtimal suni olarak Karabağ’a getirilmiş şahıslar kendi yerlerine dönecekler” diye konuştu.
UYUM PROGRAMLARI BAŞLAYACAK
Azerbaycan ile Karabağ Ermenileri arasında görüşmelerin başladığına dikkat çeken Hamzayev, Ermeni asıllı vatandaşların Azerbaycan cemiyetine entegrasyonun söz konusu olduğunu sözlerine ekleyerek, “Gerekli işlemler yapılacaktır” dedi. Hamzayev, şöyle konuştu:
SUÇ İŞLEYEN HESABINI VERECEK
“Azerbaycan Hankendi, Ağdere, Hocalı, Eskeran bölgelerine bağlı olan köylerde tam olarak kontrolü ele aldı. Azerbaycan devletine bağlı kurumlar kendi işlemlerini yapabilmeleri için planlı şekilde konuşlandırma işlemlerini yapacaklar. En kısa zamanda burada yaşayan Ermeni nüfus Azerbaycan vatandaşı olarak kabul edilmesi için onların denetlenmesi hayata geçirilecek. Onların da isteği üzerine Azerbaycan kanunları çerçevesinde yaşamalarına izin verilecektir Aynı zamanda Azerbaycan’da yaşamak istemeyen vatandaşların da Ermenistan’a geçişlerine müsaade edilecektir.” Hamzayev, Karabağ savaşlarında Azerbaycan’a karşı suç işlemiş kişilerin ise yargıya hesap vereceğini sözlerine ekledi.