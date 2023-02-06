Kara kış kamplara ölüm getiriyor

Yoğun kar yağışı Suriye’deki çadır kentleri olumsuz etkiliyor. Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü, dondurucu soğuk nedeniyle kamplarda ölümlerin artabileceği uyarısını yaptı. Yaklaşık iki milyon yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan kampların çoğuna kar yağışları büyük hasar verdi. Cerablus’taki kampların yöneticisi Malik Jumaa yaptığı açıklamada, soğuktan şu ana kadar iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi. İnsani krizin trajik bir hal aldığını belirten Jumaa, “Yakacağımız sadece birkaç gün yetebilir. Bu yıl kış için gerekli malzemeler kamplara ulaşmadı. İki küçük çocuğu kaybettik ve böyle devam ederse ölü sayısı artacak. Eğer acil olarak yardım gelmezse bu durumla başa çıkacak ve dayanacak gücümüz yok.” dedi. Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü’nün son yayınladığı rapora göre 49 kampta 114 çadır hasar gördü, 274’ten fazla kampın içindeki iç yollar kullanılamaz hale geldi, 11’den fazla çadır yıkıldı ve 190 aile barınaktan mahrum kaldı.