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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da

22:4814/06/2026, Pazar
AA
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan'da temaslarda bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan'da temaslarda bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, mevkidaşı Syed Asim Munir'in daveti üzerine Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Tokel, ziyaret kapsamında ülkenin üst düzey askeri ve bürokratik kademesiyle bir araya gelerek ikili görüşmeler yürüttü.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Tokel, ziyaret kapsamında Pakistan Savunma Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaher Ahmed Baber Sidhu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf, Milli Savunma Üniversitesi Komutanı Korgeneral Babar İftikhar, İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve KKTC İslamabad Temsilciliği Misyon Şefi Buket Top ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Tokel, Pakistan Milli Savunma Üniversitesinde de incelemelerde bulundu.



#Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel
#Milli Savunma Bakanlığı
#Pakistan İslam Cumhuriyeti
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