Şam'da kritik zirve: Suriye ve Ürdün arasında iş birlikleri masaya yatırıldı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin de yer aldığı heyetler, başkent Şam'da iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun geliştirilmesi, havacılık, ulaştırma, gümrük ve su alanlarındaki iş birliğini ele aldı.

Şam'daki Tişrin Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya dışişleri bakanlarının yanı sıra Suriye tarafından Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şear, Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Başkanı Kuteybe Bedevi ile Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer el-Husari katıldı.

Ürdün heyetinde ise Su Bakanı Raid Ebu Suud, Ulaştırma Bakanı Nidal el-Katamin, Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat ile Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Deyfullah el-Ferracat yer aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin ortak bildirisini yayımladı.

Bildiride, ekonomik entegrasyonun hedeflenen seviyeye ulaşması için ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasındaki yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Tarafların hava, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı alanlarındaki işbirliği ve kaydedilen ilerlemeleri ele aldığı aktarılan bildiride, iki ülkeye giriş yapan ve transit geçiş gerçekleştiren tırların hareketlerinde kolaylık ve esnekliğin artırılması amacıyla somut adımlar atılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Su ve havacılık alanlarında iş birliği

Ürdün'de düzenlenen Ortak Su Komitesi'nin üçüncü toplantısının sonuçlarının gözden geçirildiği belirtilen bildiride, tarafların alınan kararların uygulanması ve su kaynaklarının iki ülke arasında adil şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Bildiride Suriye-Ürdün Ortak Operasyonel Su Platformu'nun faaliyete geçmesinden duyulan memnuniyete işaret edildi, ayrıca Yermuk Havzası'nın geliştirilmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığı kaydedildi.

Heyetin Şam ziyareti kapsamında iki ülke arasında hava hizmetleri anlaşmasının imzalandığı, anlaşmaya Suriye adına Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer el-Husari, Ürdün adına ise Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Deyfullah el-Ferracat'ın imza attığı bildirildi.

Süveyda ve İsrail'in saldırıları

Bildiride, Üst Düzey Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü oturumunun ekim ayında Şam'da yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tarafların, Suriye, Ürdün ve ABD tarafından açıklanan, Süveyda'daki krizin sona erdirilmesi ve Suriye'nin güneyinde istikrarın sağlanmasına yönelik yol haritasının tam olarak uygulanmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi.

Bildiride, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıları kınandı ve bunların uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetler Ayrılığı Anlaşması’nın ihlali olduğu vurgulandı.

Tarafların İsrail'e derhal ayrılık hatlarına çekilme çağrısında bulunduğu bildiride, bu saldırıların Suriye hükümetinin toparlanma çabalarını sekteye uğrattığı ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğinin altı çizildi.







