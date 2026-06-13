Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

Erdoğan-Mickoski görüşmesi Dolmabahçe'de gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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