Karadeniz’de güvenlik zirvesi

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim, karşılıklı açıklamalarla tırmanırken Karadeniz’e komşu ülkeler ‘sınır güvenliği’ gündemiyle toplandı. Karadeniz’e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu’nun (BSCF) olağan toplantısı, son gelişmeler ekseninde geçtiğimiz çarşamba günü yapıldı. Rus Tass Haber Ajansı’nın geçtiği habere göre, Rusya’nın Sirius Federal bölgesinde gerçekleştirilen 21’inci BSCF yıllık olağan toplantısına, Türkiye, Rusya, Romanya ve Bulgaristan sınır teşkilatları ve sahil güvenlik heyetleri katılırken Gürcistan ve Ukrayna’dan ise katılım olmadı.

İŞ BİRLİĞİ PLANLARI HAZIR

Toplantıda, Karadeniz’deki mevcut durum etraflıca değerlendirilirken, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret edildi. Karadeniz’de güvenliğin geliştirilmesi kapsamında son 2 yılda yapılan çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda, 2022 yılı için öncelikli görevler belirlenerek işbirliği planları da onaylandı. Toplantıda, BSCF dönem başkanlığı Türkiye’den Rusya’ya devredildiğ. 20’nci BSCF Liderler Toplantısı 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılmış ve ve bu toplantıda dönem başkanlığını Türkiye Ukrayna’dan devralmıştı.

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KRİZ MGK’DA GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) da bu toplantının ayrıntılarının yanı sıra Karadeniz’deki gelişmeler ele alındı. MGK bildirisinin son maddesine Karadeniz ve Kafkasya’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler eklendi. Bildiride, Türkiye’nin “kuzeydeki komşular arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, barışçıl yollarla bir an önce çözülmesinden yana olduğu” vurgulandı.

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