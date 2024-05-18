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Dünya

Kassam Tugayları Refah'ın doğusunda 15 işgalci İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

14:20 - 18/05/2024 Cumartesi
AA
15 İsrail askeri öldürüldü (Foto: Arşiv)
15 İsrail askeri öldürüldü (Foto: Arşiv)

Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin hedef alındığı ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Saldırının ardından Kassam direnişçilerinin eve baskın düzenleyerek evin çevresinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatıştığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi 4 tankın da "Yasin-105" roketleriyle vurulduğu aktarıldı.

Kassam Tugaylarının ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandırılmış İsrail askerlerine de havan toplarıyla saldırdıkları belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.

#Gazze Şeridi
#Kassam Tugayları
#Hamas
#İsrail
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