Dünya Katar ile Almanyadan 15 yıllık LNG anlaşması
AVRUPA

Katar ile Almanya'dan 15 yıllık LNG anlaşması

Katar Enerji Şirketi ile ABD'li enerji firması ConocoPhillips, Katar'ın Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz satması konusunda anlaşma imzaladı. 15 yıllık anlaşma kapsamında Almanya'ya 2 milyon tonun üzerinde sıvılaştırılmış doğal gaz temin edileceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Katar ile Almanyadan 15 yıllık LNG anlaşması
Gaz tedariğine ilişkin daha önceki görüşmelerde Almaya Ekonomi Bakanı Habeck'in Katar'a yaptığı ziyarette çekilen fotoğraf gündem olmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Avrupa ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlar uygulanması kararı alınmıştı. Rusya da bu yaptırımlara cevap olarak vanaları kıstı. Rusya'nın bu hamlesi sonrası kış aylarına girilirken, başta Almanya olmak üzere Batılı ülkeler çeşitli alternatiflere yöneldi. Bu alternatiflerin başında da Katar geliyor. İki ülke arasında yapılan görüşmeler yeni bir boyut kazanmaya başladı.

Almanya, sıvılaştırılmış gaz temin edecek

Katar haber ajansı QNA'da yayınlanan haberde, Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz temin edilmesi konusunda imzalanan anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

Katar Enerji Şirketi ile ABD'li enerji firması ConocoPhillips arasında 15 yıllık anlaşma imzalandığı kaydedilen haberde, bu kapsamda Almanya'ya 2 milyon tonun üzerinde sıvılaştırılmış doğal gaz temin edileceği belirtildi.

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"Katar ticareti siyasetten ayırır"

Haberde, Almanya'ya ilk sevkiyatın 2026'da yapılacağı bilgisi paylaşılırken, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin, "Katar ticareti siyasetten ayırır. Bugün Almanya'ya sıvılaştırılmış gaz satılması konusunda bir ABD şirketiyle anlaşma yapıldı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

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O fotoğraf hala akıllarda

Öte yandan, gaz tedariğine ilişkin daha önceki görüşmelerde Almaya Ekonomi Bakanı Habeck'in Katar'a yaptığı ziyarette çekilen bir fotoğraf gündem olmuştu.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Katarlı mevkidaşının önünde adeta eğilp, gaz talebinde bulunmuştu.

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