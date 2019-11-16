Dünya Katil İsrail
ORTADOĞU

Katil İsrail

İşgalci İsrail ordusundan önceki gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aynı aileden 5'i çocuk 8 kişinin katledildiği saldırıyla ilgili itiraf geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail ordusu, çarşamba gecesi Gazze'nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" itiraf etti. Kimliği açıklanmayan Savunma Bakanlığı yetkilisi, hedef alınan binanın boş olduğunu "düşündüklerini" söylerken, İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırının hedefinde İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu söylese de saldırının yaşandığı bölge sakinleri bunu reddetti.

SEVARİKA AİLESİ KATLEDİLDİ

Haaretz'e konuşan bölge sakinleri, hedef alınan ailenin çok fakir olduğunu ve İslami Cihad ile bağlantısının olmadığını kaydetti. İsrail ordusu, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı. 12 Kasım sabahı başlayan İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen vurdu

  • Öte yandan İsrail, önceki sabah varılan ateşkese rağmen Gazze’yi bombalamaya devam etti. Dün İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne ait mevzileri vurdu. Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze’nin güneyindeki Hanyunus ve Refah kentlerindeki İslami Cihad Hareketi’nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne ait noktaları vurdu.

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