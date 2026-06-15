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Katil İsrail, Gazze'de varılan ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti

Katil İsrail, Gazze'de varılan ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti

14:3715/06/2026, Pazartesi
AA
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İşgalciler 247 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti.
İşgalciler 247 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 3 bin 269 kez ihlal ettiğini açıkladı. Ateşkes anlaşması gereğince Gazze Şeridi'ne giriş yapması gereken 147 bin yardım tırından yalnızca 52 bin 740'ının bölgeye girişine izin verildi. Anlaşma kapsamında Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 19 bin 600 kişiden sadece 6 bin 845'inin tahliyesine izin verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada,
Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten 31 Mayıs'a kadar geçen 247 günlük dönemdeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, İsrail 247 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 992 kişi öldürüldü, 3 bin 138 kişi yaralandı, 95 kişi alıkonuldu.

Gazze'ye ürün girişlerinin kısıtlanması

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın girmesi gereken Gazze Şeridi'nde İsrail, anlaşmanın insani yardımların bölgeye girişiyle ilgili maddelerine de uymuyor.

Söz konusu dönemde Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 147 bin yardım tırından yalnızca 52 bin 740'ının girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasına göre söz konusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 19 bin 600 kişiden sadece 6 bin 845'inin tahliyesine izin verildi. Bu rakamın, tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 35'ine karşılık geldiği ifade edildi.

Gazze hükümeti, bu rakamların "seyahat özgürlüğünün kısıtlanması politikasının sürdürülmesi" anlamına geldiğini vurguladı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gereken İsrail hükümeti, bu yükümlülüğü büyük oranda yerine getirmedi.
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