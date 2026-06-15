Katil İsrail, Gazze'de varılan ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 3 bin 269 kez ihlal ettiğini açıkladı. Ateşkes anlaşması gereğince Gazze Şeridi'ne giriş yapması gereken 147 bin yardım tırından yalnızca 52 bin 740'ının bölgeye girişine izin verildi. Anlaşma kapsamında Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 19 bin 600 kişiden sadece 6 bin 845'inin tahliyesine izin verildi.
Gazze'ye ürün girişlerinin kısıtlanması
Söz konusu dönemde Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 147 bin yardım tırından yalnızca 52 bin 740'ının girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.
Ateşkes anlaşmasına göre söz konusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 19 bin 600 kişiden sadece 6 bin 845'inin tahliyesine izin verildi. Bu rakamın, tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 35'ine karşılık geldiği ifade edildi.
Gazze hükümeti, bu rakamların "seyahat özgürlüğünün kısıtlanması politikasının sürdürülmesi" anlamına geldiğini vurguladı.
İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.