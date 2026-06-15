252 günlük şanlı direniş

Gazze’deki acıyı yüreğinde hisseden insanların terör devleti İsrail’e karşı en etkili silahı boykot. İsrail’i destekleyen McDonald’s’a karşı İstanbul etkili bir eyleme ev sahipliği yapıyor. Üsküdar’da Bahçelievler Mahallesi sakinleri, yaşadıkları mahallede McDonald’s açılmasını 252 gündür protesto ediyor. Her gün akşam ve yatsı namazları arasında düzenli şekilde gerçekleştirilen eyleme mahalleli yoğun destek veriyor. Yaklaşık 9 aydır süren eylem, mahallede adeta kesintisiz bir nöbete dönüşmüş.

AKŞAM VE YATSI ARASI

Eylemin en yoğun katılımcısı, kadınlar ve çocuklar. Sloganları çoğu zaman küçük çocuklar atıyor. Eylem alanından geçen araçlar da korna çalarak McDonald’s protestosuna destek veriyor. Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildikten sonra her gün eylemdeki farklı bir çocuk ayet okuyor. Yatsı ezanıyla birlikte ise protesto sonlandırılıyor. Cuma günkü protestolar, haftanın diğer günleri gerçekleştirilenlere göre biraz daha farklı. Kadınların öğle vakti başlattığı eylem, akşam saatlerine kadar sürüyor.

MCDONALD’S’LA KOMŞU OLMAK İSTEMİYORUZ

Mahalle sakinlerinden Cemal Uyan, eylemin bina altına McDonald’s açılacağına dair asılan bir afişle başladığını anlattı. Bina sahipleriyle görüştüklerini, olumsuz yanıt alınca mahallelinin tepkisini ortaya koyduğunu söyleyen Uyan, “Kiminle komşuluk yapacağımıza karar verme hakkı bize ait. Böyle bir markayla komşu olmak istemiyoruz” dedi.

ANNE BU BOYKOT ÜRÜNÜ!

3 çocuğuyla her gün nöbet alanına gelen Semiha Küçük, boykot bilincini çocuklarına bu şekilde aktarmaya çalıştığını ifade etti. Küçük, “Çocuklarımda artık bu bilinç oluştu. Bir ürün aldığımda ‘Anne bu boykot ürünü’ diye beni uyarıyorlar” ifadelerini kullandı. Boykot nöbetine uzun süredir katıldığını belirten Bilal Kandemir ise şunları söyledi: “Gelmediğim gün benim için kayıp gibi oluyor. Eylemi başta küçük bir adım olarak görüyorduk. Zamanla toplumsal bir bilinç oluşturduğumuzu fark ettik.”

Yaşı küçük yüreği büyük

McDonald’s protestosunun küçük eylemcilerinden birisi de 6,5 yaşındaki Mehmet Fatih Direkçi. Neredeyse tüm eylemlere katılmış. Sadece hasta olduğu günler gelemediğini belirten küçük Mehmet Fatih, Filistin’e destek için boykot çağrısı yaptığını söyledi: “Filistin’de yaşananları gördüğümde çok üzülüyorum. Mahallemizde McDonald’s istemediğim için eyleme geliyorum. Gazze’ye çok üzülüyorum.”







