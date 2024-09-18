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Dünya

Katil İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinliyi katletti

Katil İsrail ordusunun Gazze şehrinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

07:53 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine insansız hava aracıyla ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 bin 497 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

#Gazze
#İsrail
#Filistin
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