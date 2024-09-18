Katil İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinliyi katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 95 bin 497 kişinin yaralandığı belirtilmişti.