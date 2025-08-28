Katil İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Bureyc Kampı’nda Ganim ailesine ait evin vurulması sonucu 1 kadın ile çocuğu hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde Şuheda Caddesi üzerindeki Filistin Kulesi yakınında bulunan bir konutun hedef alınmasıyla da 1 kadın yaşamını yitirdi.