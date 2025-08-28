Yeni Şafak
Katil İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

10:5828/08/2025, Perşembe
AA
Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Bureyc Kampı ile Gazze kentinin batısında yer alan Rimal Mahallesi’ni hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda, aralarında bir kadın ve çocuğun bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Bureyc Kampı ile Gazze kentinin batısında yer alan Rimal Mahallesi’ni hedef aldı.

Bureyc Kampı’nda Ganim ailesine ait evin vurulması sonucu 1 kadın ile çocuğu hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde Şuheda Caddesi üzerindeki Filistin Kulesi yakınında bulunan bir konutun hedef alınmasıyla da 1 kadın yaşamını yitirdi.

Gazze’nin güneyindeki 8. Cadde güzergahı İsrail topçularının atışına maruz kalırken, Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus kentinde gerçekleştirilen hava saldırısında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Bedr Kampı’nda yerinden edilenlerin barındığı bir çadırın vurulması sonucu bir çocuk yaralandı.

Deyr el-Belah kentinde ise Ebu Misbah ailesine ait ev İsrail topçuları tarafından hedef alındı.

