Katil İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda, aralarında bir kadın ve çocuğun bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Bureyc Kampı ile Gazze kentinin batısında yer alan Rimal Mahallesi’ni hedef aldı.
Gazze’nin güneyindeki 8. Cadde güzergahı İsrail topçularının atışına maruz kalırken, Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Bedr Kampı’nda yerinden edilenlerin barındığı bir çadırın vurulması sonucu bir çocuk yaralandı.
Deyr el-Belah kentinde ise Ebu Misbah ailesine ait ev İsrail topçuları tarafından hedef alındı.