İsrail'den yeni alçaklık: Şam'da ordu kışlalarını vurdu

21:48 27/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
İsrail'in Şam'ın güneybatısına yaptığı saldırıdan.
Suriye basını, terör devleti İsrail'in Şam kırsalındaki El-Kisvah yakınlarından eski ordu kışlalarını vurduğunu duyurdu.

Terör devleti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Savunma Bakanlığına ait bina ve araçlara 9 ayrı hava saldırısında bulundu.


27 Ağustos, Çarşamba

Saldırıyı gerçekleştiren İsrail'in Ordu Sözcülüğü henüz bir açıklama yayınlamazken, ölü ve yaralı durumuna ilişkin detaylar henüz net değil.

Saldırı gerçekleştiği esnada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da Şam'da bir açılış programındaydı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


