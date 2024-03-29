Katil İsrail ordusu Orta Doğu'yu ateşe atıyor! Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu: Saldırı nedeniyle onlarca Suriye askeri öldü

ABD’li Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Annelle Sheline, yönetimin Gazze politikasına ve İsrail’e silah göndermesine tepki göstererek istifa etti. Sheline istifayla ilgili açıklamasında, “Küçük bir kızım var. İleride bir gün bu konuyu öğrenirse ve Dışişleri’nde çalıştığım için bana bunu sorarsa ona elimden geleni yaptığımı söyleyebilmek istiyorum” dedi.