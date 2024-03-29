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Dünya

Katil İsrail ordusu Orta Doğu'yu ateşe atıyor! Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu: Saldırı nedeniyle onlarca Suriye askeri öldü

Gazze'de yaptığı katliamlarla 32 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör devleti İsrail'e bağlı savaş uçakları gece saatlerinde Suriye'ye saldırdı. Saldırılarda havalimanı ve savunma fabrikaları hedef alınırken 36 Suriye askerinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırı sonrası Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerine karşılık verdiği belirtildi.

09:19 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 09:44 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
İsrail savaş uçakları havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenledi.


Saldırıda 36 Suriye askerinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.




HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ROKETLERE KARŞILIK VERDİ


Suriye hükümetine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını duyurdu. Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.



ÇOK SAYIDA YARALI VAR


Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise en az 36 Suriye askerinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.



2011'DEN BU YANA ÇOK SAYIDA SALDIRI DÜZENLENDİ


17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığı kaydedilmişti. İsrail, savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.






#Suriye
#İsrail
#Saldırı
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