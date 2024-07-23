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Dünya

Katil İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze'de gece boyu 93 sivili katlettiler

Katil İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda en az 93 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

09:31 - 23/07/2024 Salı
AA
Gazze
Gazze
Soykırımcı İsrail ordusunun
Gazze Şeridi
'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 291. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin yanı sıra kuzeydeki Gazze kenti ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ve Cibaliya'ya yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılarda 77 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, 30'dan fazla kişinin ise hala enkaz altında olduğu aktarıldı.


Gazze ve Cibaliye'de 16 can kaybı


İsrail ordusunun Gazze kenti ve Cibaliya bölgelerini hedef alan saldırılarında ise 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda evlerin bombalandığı aktarılan haberde, Cibaliya kampını hedef alan saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.


Kuzeydeki Gazze kentinde "el-Cemasi" ailesine ait evin bombalanması sonucu 4 vatandaşın öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.


Gazze kentindeki es-Sabra Mahallesi'nde de bir evin hava saldırısına maruz kaldığına işaret edilen haberde, söz konusu saldırıda 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı vatandaşların yaralandığı kaydedildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




#gazze
#Han Yunus
#israil
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