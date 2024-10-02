Katil İsrail'den yeni katliam hazırlığı: Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracaklarını açıkladı

Lübnan’da halk evlerine kapandı. Beyrut’a kaçıp sığınanlar ise kalacak yerleri olmadığı için geceyi sokaklarda geçiriyor. Halep Türkmenlerinden Ali Rıza Turab’ın İsrail’in bombaladığı Dahiye’deki evi yıkılmış. Turab, Suriye iç savaşını da kastederek umutsuzca “Savaştan kaçıp buraya geldik, savaş yine bizi buldu. Suriye’de evimiz yıkıldı. Annem, babam ve abim öldü. Buraya geldik ama savaş yakamızı bırakmıyor” dedi.