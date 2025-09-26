Yeni Şafak
Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 48 Filistinli yaşamını yitirdi

15:5426/09/2025, Cuma
AA
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında aralarında yardım bekleyenlerin de olduğu 48 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında aralarında yardım bekleyenlerin de olduğu 48 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda aralarında insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu 48 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sivil noktaları ve sözde insani yardım dağıtım merkezlerini hedef aldı.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun bombardımana tuttu. Saldırılarda çok sayıda bina yerle bir oldu.

Kuzeydeki Gazze kentinde sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde yardım bekleyenler vuruldu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde insani yardım bekleyenlere ateş açıldı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir çadıra düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Orta kesimlerdeki bir diğer saldırıda da 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta da yardım bekleyen 1 Filistinli İsrail saldırısında öldürüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırılarında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yanı sıra çok sayıda yaralı da bölgedeki Avde, Şifa, Nasır ve El-Ehli Baptist hastanelerine getirildi.



