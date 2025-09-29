Katil Netanyahu'dan Trump'ın 21 maddelik teklifi ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu - Trump
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti. Katil, ateşkes için sunduğu şartlarla ilgili ise "Bu geçmişte söylediğim bir şey" diyerek geri adım sinyali verdi.
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı
Binyamin Netanyahu
, ABD basınına yaptığı açıklamalarda,
Gazze
'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu.
"Umarım bunu yapabiliriz"
Netanyahu,
"Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz"
dedi.
"Bu geçmişte söylediğim bir şey"
Rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini söyleyen Netanyahu,
"Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey fakat bunun üzerinde çalışılması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
