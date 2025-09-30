Katil planı kabul etti

ABD’nin uzun zamandır beklenen Gazze’deki savaşı bitirmeye yönelik planı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray ziyareti sırasında açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme sürerken Beyaz Saray, Trump'ın Gazze'de savaşı sonlandırmak için önerdiği planı paylaştı.





GAZZE’Yİ TRUMP YÖNETECEK

Günlerdir uluslararası basında 21 madde olarak bahsedilen “barış planı” 20 madde olarak açıklandı. Savaşı durdurup Gazze’nin yeniden inşa edilmesini öngören plana göre “birlikte yaşama taahhüdünde bulunan” Hamas üyeleri Gazze’de kalmaya devam edecek, ayrılmak isteyenlere ise güvenli çıkış imkânı sunulacak. Gazze’ye yardım girişleri hızlandırılacak. İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek. En kritik konulardan Gazze’nin yönetimine de planda yer verildi: Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak. Bu yönetim, Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.





BİBİ’YE AÇIK ÇEK VERDİ!

Trump ve Netanyahu ortak basın toplantısında konuştu. Planın taraflarca kabul edilmesi halinde uzun zamandır çözülemeyen bir krizin son bulacağını ve Orta Doğu'ya barış getireceğini savunan Trump, planın Hamas’ın askeri kapasitesini devre dışı bırakmak anlamına geldiğini söyleyerek "Bu plan, savaşın hemen sona ermesi anlamına geliyor, sadece Gazze değil, savaşın kendisi sona erecek. Arap ve Müslüman ülkeler bu plana yazılı olarak taahhütte bulundular ancak ben aslında onların sözüne güveniyorum" dedi. “Hazırladığımız Gazze Planı’nı kabul etti, Netanyahu’ya teşekkür etmek istiyorum” diyen Trump, "Gazze'deki yeni geçiş yönetimiyle çalışan tüm taraflar, İsrail güçlerinin kademeli olarak çekilmesi için bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşacaklar. İsrail aşamalı olarak çekilecek, artık ateş açmayacaklar" diye konuştu. Gazze'deki yeni süreçte Hamas'ın herhangi bir rolünün olmayacağını kaydeden Trump, "Eğer Hamas anlaşmayı reddederse, Bibi, yapman gerekeni yapman için tam desteğimizi alacaksın" şeklinde konuştu.





FİLİSTİNLİLER KENDİNİ SUÇLAMALI

ABD Başkanı, Gazze halkının Hamas'sız bir geçişe onay vermesi ve Filistin yönetiminin de söz verdiği reformları yapması gerektiğini ifade ederek, bunların olmaması durumunda Filistinlilerin sadece kendilerini suçlaması gerektiğini öne sürdü. Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olduğunun altını çizen Trump, aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da olduğu çok sayıda Batılı ülkenin Filistin'i tanımasının ise yanlış olduğunu savundu. İbrahim Anlaşmaları'na atıf yaparak bu anlaşmanın bölgeye barış getirmek amacıyla yapıldığını savunan Trump, "Suriye'den Lübnan'a, Suudi Arabistan'a kadar bölgedeki ülkelerdeki diğer insanlarla bir arada yaşayacaklar. Yeni bir Orta Doğu vaadi, ulaşabileceğimiz bir mesafede. Sahte bir barışa değil, gerçek barışa hiç bu kadar yaklaşmamıştık" diye konuştu.





ON BİNLERCE KİŞİNİN KATİLİ “BARIŞ GELECEK” DEDİ

Katil Netanyahu ise “Sizin liderliğinizde İsrail ve ABD, Ortadoğu'nun yüzünü değiştirebilir. Rehinelerimiz serbest bırakılacak, Hamas Gazze'den ayrılacak. Bölgemiz halkları için barış ve refah gelecek” dedi. “Filistin yönetiminin Gazze'de yönetimde olmaması gerektiğine inanıyorum” Netanyahu, “Yahudilere karşı nefreti öğreten kitapların kaldırılması, medyada nefretin sonlandırılması, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi kararlarının ortadan kaldırılması ve birçok reformdan bahsediyoruz” şeklinde konuştu.





Paylaşılan haritaya göre İsrail üç aşamada çekilecek. Nihai aşamada Gazze daimi kuşatma altında tutulacak, Mısır sınırı da İsrail kontrolünde olacak.

20 MADDELİK PLAN NE İÇERİYOR?

Trump-Netanyahu görüşmesi devam ederken Beyaz Saray, Trump'ın Gazze planını resmen açıkladı. Planın metni özet olarak şöyle:

* Gazze, “terör”den uzak bir bölge olacak.

* Gazze, halkının yararına yeniden inşa edilecek.

* Savaş derhal sona erecek; İsrail güçleri aşamalı olarak çekilecek.

* 72 saat içinde yaşayan tüm rehineler ve cenazeler iade edilecek.

* İsrail, 250 müebbetlik mahkumun ve Gazze’de tutuklanan bin 700 kişinin serbest bırakacak.

* Hamas üyelerine af tanınacak; ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş hakkı verilecek.

* Gazze’ye derhal tam yardım gönderilecek. Su, elektrik, kanalizasyon, hastane, fırın onarımı yapılacak, yollar açılacak.

* Yardımlar, uluslararası kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.

* Gazze, halkın günlük hizmetlerini sağlamakla görevlendirilecek Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecek. Komiteyi, uluslararası yapı denetleyecek.

* Gazze için ekonomik plan oluşturulacak.

* İndirimli gümrük vergileriyle bir ekonomik bölge kurulacak.

* Gazze’den kimse zorla çıkarılmayacak; ayrılanların geri dönmesine izin verilecek.

* Hamas'ın Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacak. Yeni liderler komşularla barış içinde birlikte yaşamayı taahhüt edecek.

* Bölgesel ortaklar, Hama’ın yükümlülüklerine uyması için güvenlik garantisi verecek.

* ABD, Arap ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte, Gazze’de güvenlik için istikrar gücü oluşturacak.

* İsrail, Gazze’yi işgal veya ilhak etmeyecek ve elindeki mevcut bölgeleri, yerine geçen güvenlik güçleri Gazze Şeridi’nde kontrolü ve istikrarı sağladıkça kademeli olarak teslim edecek. Gazze yeniden ortaya çıkan herhangi bir terör tehdidine karşı güvenli bir şekilde güvence altına alınana kadar güvenlik çemberi mevcudiyeti devam edecek.

* Hamas teklifi reddederse, maddeler terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak.

* Halkı “radikallik”ten arındırmak için bir süreç oluşturulacak. Bu, dinler arası bir diyaloğu içerecek.

* Yeniden inşa ilerlediğinde ve reform programı uygulandığında, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma yönünde güvenilir bir yol için koşullar hazır olabilir.

* ABD, İsrail ile Filistinliler arasında barış içinde bir arada yaşama konusunda siyasi bir gelecek belirlemek amacıyla bir diyalog başlatacak.





Katar’dan özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Netanyahu için Beyaz Saray’da resmi karşılama töreni düzenlenmezken, resmi karşılama protokolü olan ABD askerleri ve ülke bayrakları, karşılamada yer almadı. Soykırımcı Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani’yi telefonla arayarak, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırı ile Katar’ın egemenliğini ihlal ettiği için özür diledi ve saldırıda Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.





İSRAİL'İ KARIŞTIRDI

Netanyahu ayrıca bir İsrail'in bir daha böyle bir saldırıda bulunmayacağını taahhüt etti. Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu, Katar'ın Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardı. Öte yandan Netanyahu'nun özür dilemesi İsrail'i karıştırdı. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Doha'ya düzenlenen saldırı önemli, adil ve ahlâkiydi" dedi.



