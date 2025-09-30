Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Arap mevkidaşlarıyla Gazze planı diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Arap mevkidaşlarıyla Gazze planı diplomasisi

00:1930/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
AA
Görüşmelerde Gazze'de ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmelerde Gazze'de ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasını içeren planı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ferhan, Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisi açıklanmıştı.



