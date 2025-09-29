Yeni Şafak
Trump'ın açıkladığı Gazze planına Hamas'tan ilk açıklama: Henüz elimize ulaşmadı

23:2029/09/2025, Pazartesi
Mardawi, planın Hamas ve Filistinli örgütlerin elinde olması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın açıklamasında Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planını duyurdu. Trump'ın, Netanyahu'nun da kabul ettiğini ifade eden plana ilişkin Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, söz konusu planın henüz ellerine ulaşmadığını belirterek, "Söylenenler İsrail’in bakış açısına yakın, Netanyahu’nun savaşı sürdürmek için ısrar ettiği şeylere yakın" dedi.

Hamas’ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planının henüz ellerine ulaşmadığını açıkladı.

"Netanyahu’nun savaşı sürdürmek için ısrar ettiği şeylere yakın"

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı Gazze planına ilişkin açıklamada bulundu. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, "Basın toplantısında savaşı sona erdirme planıyla ilgili söylenenler İsrail’in bakış açısına yakın, Netanyahu’nun savaşı sürdürmek için ısrar ettiği şeylere yakın" dedi.

"Henüz elimize ulaşmadı"

Trump’ın açıkladığı Gazze planının henüz ellerine ulaşmadığını açıklayan Mardawi, "Bu plana yanıt vermeden önce yazılı ve net bir şekilde almamız gerekiyor. Plan, Hamas ve Filistinli örgütlerin elinde olmalı" dedi.



