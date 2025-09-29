Trump'ın açıkladığı Gazze planına Hamas'tan ilk açıklama: Henüz elimize ulaşmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın açıklamasında Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planını duyurdu. Trump'ın, Netanyahu'nun da kabul ettiğini ifade eden plana ilişkin Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Muhammed Mardawi, söz konusu planın henüz ellerine ulaşmadığını belirterek, "Söylenenler İsrail’in bakış açısına yakın, Netanyahu’nun savaşı sürdürmek için ısrar ettiği şeylere yakın" dedi.
"Netanyahu’nun savaşı sürdürmek için ısrar ettiği şeylere yakın"
"Henüz elimize ulaşmadı"
Trump’ın açıkladığı Gazze planının henüz ellerine ulaşmadığını açıklayan Mardawi, "Bu plana yanıt vermeden önce yazılı ve net bir şekilde almamız gerekiyor. Plan, Hamas ve Filistinli örgütlerin elinde olmalı" dedi.