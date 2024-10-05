Katil sürüsü resmen itiraf etti: Lübnan'ın güneyinde bir camiye hava saldırısı düzenledik

ABD'nin güneydoğu eyaletlerini savaş alanına çeviren Helene Kasırgası nedeniyle 200'ü aşkın Amerikalı hayatını kaybetti. Bölgedeki afet mağdurları için Biden tarafından kayda değer bir sevkiyat yaşanmadı. ABD hükümetinin, Ukrayna ile Siyonist İsrail'e yönelik yardımları Amerikanların akıllarında soru işareti bırakıyor. "İsrail ve Ukrayna'ya uçuk miktarda paralar akıtan devlet, kendi vatandaşını neden görmezden geliyor?"