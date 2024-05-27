Katil sürüsünden 'Casus İHA' paylaşımı: Lübnan topraklarında düştü

İsrail ordusu, kendisine ait bir İHA'nın Lübnan'da düştüğünü duyurdu
Ordudan yapılan yazılı açıklamada,
"Bu sabah uzaktan kumandalı bir Sky Rider İHA'sı Lübnan topraklarına düştü. Olayla ilgili soruşturma yürütüyoruz."
ifadeleri kullanıldı.
İHA'nın düşüş nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İ
HA'dan bilgi sızdırılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.
Katil sürüsü, bu tür İHA'ları genellikle bilgi toplamak ve saha hareketlerini izlemek için kullanıyor.
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2 saat önce