İdlib’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Mustafa Hac Yusuf, önceki gün İdlib merkezinde park halindeki otomobillerin ve sivil yerleşimin bulunduğu bölgede meydana gelen 4 patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 32’ye yükseldiğini belirterek, 100’den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamalar nedeniyle çevredeki 15 binada büyük hasar oluştuğunu aktaran Yusuf, 50’den fazla aracın da zarar gördüğünü ifade etmişti. Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini kaydediyor.
- TSK konvoyuna roketli saldırı
- Suriye’de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendi. Daret İzze ilçesi yakınlarında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet etti. Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi.
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