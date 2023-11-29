Katliamın en önemli şahidi

Terör devleti İsrail’in 7 hafta süren eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta kara ve hava saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde yaralıları tedavi eden Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, işgalci gücün yoğun bombardımanlarla yaşanmaz bir Gazze yaratmayı hedeflediğini söyledi. Batı medyasının yayınlarına da katılarak Gazze’deki durumu dünyaya duyurmaya çalışan İngiliz cerrah, İsrail’in 17 Ekim’de Gazze’de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi’nin önünde, cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla da hafızalara kazındı. Filistinli doktor, yoğun bombardımanla beraber sağlık sisteminin çökertilmesinin de işgalci gücün Gazze’yi insansızlaştırma projesinin diğer ayağı olduğunu belirtti. 15 binden fazla sivilin öldürüldüğü, 1.7 milyon insanın yerlerinden edildiği saldırıları “distopik” bir dehşet olarak adlandırılan Ebu Sitte, tedavi ettiği tüm yaralıların yaklaşık yüzde 45’inin çocuk olduğunu ve bunlardan yaklaşık 900 tanesinin ampütasyona maruz kaldığını kaydetti. Filistinli doktor, yerleşim yerlerinin ve hastanelerin özellikle hedef alındığını, ayrıca işgalci güç tarafından beyaz fosfor gibi maddelerin kullanımı nedeniyle Gazzelilerin ciddi yanıklardan muzdarip olduğunu sözlerine ekledi.

Etnik temizlik hedefliyor

Savaşın amacının, açıkça Gazze’yi ve halkını yok etmek, etnik olarak temizleyerek yaşanmaz hale getirmek olduğunu söyleyen Ebu Sitte, nihai amacın Filistinlilerin bölgeyi terk etmesini sağlamak olduğunu söyledi. Bölgede insani krizin sürdüğünü söyleyen Filistinli doktor, “Yiyecek, su ve ilaç sıkıntısı var. 36 hastane vardı, sadece 9’u ayakta kalabildi. Bu yüzden, yaralılar hastanelerin zemininde örtülerin üzerinde yığılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Hastaneler özellikle seçiliyor

Ebu Sitte, “İsrail’in neden özellikle hastaneleri hedef aldığı” sorusuna, “Bir yeri yaşanmaz hale getirmek istiyorsanız, iki şey yaparsınız. 37 bin insanı yaralarsınız ve ardından sağlık sistemini yok edersiniz, böylece asla tedavi bulamazlar. Bu da ailelerinin tedavi için onları Gazze dışına götürmek zorunda kalması, yaşanmaz bir Gazze yarattığınız anlamına gelir” yanıtını verdi.

Enkazı kendileri kazıyor

Ebu Sitte, Filistinlilerin bazı eşyalarını geri almaya çalıştıkları ya da ateşkes sona ermeden önce defnedebilecekleri bir yer bulabilmek için çok sevdikleri yakınlarını enkazdan çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

900 çocuğun uzvu kesildi

Ebu Sitte’nin sözlerin, Gazze’nin Filistinli çocuklar için nasıl bir cehenneme döndüğünü de ortaya koydu. Anestezi ya da temel tıbbi malzemeler olmadan çocukların ameliyat edildiğini belirten Filistinli doktor, “Tahminime göre şu anda 700 ila 900 arasında çocuğun uzuvları kesilmiş durumda ve bazılarının birden fazla uzvu kesildi” dedi. Ebu Sitte, bir gecede 6 Filistinli çocuğu ampute ettiğini de sözlerine ekledi.

Anestezisiz ameliyatlar

Terör devleti İsrail’in bölgeyi tamamen kuşatması nedeniyle ciddi yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiklerini söyleyen Ebu Sitte, ampütasyonlar dahil bazı ameliyatların anestezi olmadan yapılmak zorunda kaldığı belirtti. Bu şekilde “son derece acı verici” ameliyatlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Filistinli doktor, durumun vahameti nedeniyle yaraların enfeksiyon kapmaya başladığını kaydetti.

Yasaklı fosfor kullanıldı

Ebu Sitte, çok sayıda hastanın İsrail’in uluslararası hukuka göre yasak olmasına rağmen hem Gazze’deki yoğun nüfuslu bölgelerde kullandığı beyaz fosforla temas etmeleri nedeniyle ciddi yanıklardan muzdarip olduğunu söyledi. Bazı hastaların yanıklarının kaburgalarına kadar ulaştığını belirten Filistinli doktor, kabul edilen hastaların çoğunun patlama yaralanmaları geçirdiğini, bunun da travma ve kırıklara yol açtığını belirtti. Ebu Sitte ayrıca keskin nişancı mermileriyle yaralanan Gazzelilerin de sık sık hastaneye geldiğini aktardı.







