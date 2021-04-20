Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kaza yapan Teslada iki kişi yanarak can vermişti Elon Musktan ilk açıklama
AMERİKA

Kaza yapan Tesla'da iki kişi yanarak can vermişti: Elon Musk'tan ilk açıklama

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka "sürücüsüz seyir" özelliği olan bir aracın yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğuna inandıklarını açıkladı. Tesla CEO'su Elon Musk ise ellerindeki ilk verilere göre otopilot özelliğinin devrede olmadığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Kaza yapan Teslada iki kişi yanarak can vermişti: Elon Musktan ilk açıklama
Kaza yapan Tesla'da ​iki kişi yanarak can vermişti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada 2019 Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarptı ve sonrasında yandı. Araç içinde hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki iki kişinin, biri önce, biri arkada olmak üzere, yolcu koltuklarında bulunduğu, sürücü koltuğunun ise boş olduğu açıklandı. Houston kenti yakınında yaşanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Otopilot devrede değildi"

BBC Türkçe'nin haberine göre; Tesla CEO'su Elon Musk ise, kazayla ilgili olarak ellerine ulaşan ilk verilerin, kaza sırasında aracın otopilot özelliğinin devrede olmadığını gösterdiğini açıkladı. Musk ayrıca otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini, kazanın gerçekleştiği yerde ise şerit çizgisi bulunmadığını yazdı.

ABD’de sürücüsüz Tesla aracı kaza yaptı: Piller patlayınca alev alev yanan araçta 2 kişi öldü
DÜNYA
ABD’de sürücüsüz Tesla aracı kaza yaptı: Piller patlayınca alev alev yanan araçta 2 kişi öldü

Musk'ın açıklamasının ardından ABD polisine, Tesla'nın elindeki verileri araştırma yetkisi verildi. Olayla ilgili açıklama yapan polis memuru Mark Herman, görgü tanıklarının da kaza sırasında sürücü koltuğunun boş olduğunu ifade ettiklerini belirtti.

  • Herman, Musk'ın tweeti hakkında da "Eğer bu tweeti atıyorsa gerekli veri elinde demektir. Bu veriyi bizimle paylaşmadı, kendisinden bunu bizimle paylaşmasını bekliyoruz." dedi.

Tesla otomatik pilotu yine kaza yaptı
TEKNOLOJİ
Tesla otomatik pilotu yine kaza yaptı
Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rekabet Kurumundan 32 teşebbüse soruşturma

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.