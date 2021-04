Kaza yapan Tesla'da iki kişi yanarak can vermişti: Elon Musk'tan ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada 2019 Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarptı ve sonrasında yandı. Araç içinde hayatını kaybeden 50'li yaşlarındaki iki kişinin, biri önce, biri arkada olmak üzere, yolcu koltuklarında bulunduğu, sürücü koltuğunun ise boş olduğu açıklandı. Houston kenti yakınında yaşanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Otopilot devrede değildi"

BBC Türkçe'nin haberine göre; Tesla CEO'su Elon Musk ise, kazayla ilgili olarak ellerine ulaşan ilk verilerin, kaza sırasında aracın otopilot özelliğinin devrede olmadığını gösterdiğini açıkladı. Musk ayrıca otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini, kazanın gerçekleştiği yerde ise şerit çizgisi bulunmadığını yazdı.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021

Musk'ın açıklamasının ardından ABD polisine, Tesla'nın elindeki verileri araştırma yetkisi verildi. Olayla ilgili açıklama yapan polis memuru Mark Herman, görgü tanıklarının da kaza sırasında sürücü koltuğunun boş olduğunu ifade ettiklerini belirtti.

Herman, Musk'ın tweeti hakkında da "Eğer bu tweeti atıyorsa gerekli veri elinde demektir. Bu veriyi bizimle paylaşmadı, kendisinden bunu bizimle paylaşmasını bekliyoruz." dedi.