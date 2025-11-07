Kazakistan, Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurdu

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katıldığı bildirilerek, "Bu önemli karar, yalnızca Kazakistan'ın çıkarları doğrultusunda alınmış olup, devletimizin dengeli, yapıcı ve barışçıl dış politikasının niteliğiyle tam uyumludur." ifadesine yer verildi.





Açıklamada, Abraham Anlaşmaları'na katılımın ilgili tüm ülkelerle işbirliğini güçlendireceği ve dolayısıyla Kazakistan'ın stratejik hedefleriyle de tam uyum sağladığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararları ve "iki halk için iki devlet" ilkesi temelinde Orta Doğu ihtilafının adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümünü savunmaya devam edeceği kaydedildi.





Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Trump ve Tokayev, Beyaz Saray'da Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılımıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.











