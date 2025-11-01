Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kenya’da felaket: Heyelan 13 can aldı

Kenya’da felaket: Heyelan 13 can aldı

17:161/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kenya’da heyelan
Kenya’da heyelan

Kenya’nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Elgeyo Marakwet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir heyelana neden oldu. Bazı evlerin tamamen toprak altında kaldığı bildirildi.

Kenya'daki Rift Vadisi'nde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Elgeyo Marakwet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir heyelana neden olurken, bazı evlerin tamamen toprak altında kaldığı bildirildi.

Çok sayıda kişi kayıp

Kenya polisi, 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bölgeye ulaşımın kesilmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtildi.

Askeri ve polis helikopterleri devrede

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, kurtarma çalışmalarına destek sağlamak için askeri ve polis helikopterlerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.




#Kenya
#felaket
#heyelan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları