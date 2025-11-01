Kenya’da felaket: Heyelan 13 can aldı

Kenya'daki Rift Vadisi'nde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Elgeyo Marakwet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir heyelana neden olurken, bazı evlerin tamamen toprak altında kaldığı bildirildi.

Çok sayıda kişi kayıp

Kenya polisi, 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bölgeye ulaşımın kesilmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtildi.

Askeri ve polis helikopterleri devrede

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, kurtarma çalışmalarına destek sağlamak için askeri ve polis helikopterlerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.











