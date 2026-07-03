Kiev’e son yılların en ölümcül saldırısı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi paylaşıldı. Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik, hipersonik olmak üzere farklı tipten toplam 74 füze kullandığı, ayrıca 496 SİHA fırlattığı belirtilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 48 füze ile 476 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kiev'e yoğun saldırının düzenlendiğini vurguladı. Zelenski, saldırıda ağırlıklı olarak evlerin hedef alındığını belirterek saldırılarda 21 kişinin öldüğünü söyledi. Ülke geneline yapılan saldırılarda yaklaşık 100 kişi yaralandı. Ülkede bugün için bir günlük yas ilan edildiğini belirtti.

RAFİNERİ VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli hava, kara ve denizden fırlatılan silahlar ve insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen "büyük saldırının" Kiev ve diğer yerlerdeki askeri ve enerji tesislerinin yanı sıra havaalanlarını da hedef aldığını savundu. Bakanlık, bunun Ukrayna'nın Rus sivil altyapısına yönelik saldırılarına misilleme olduğunu söyledi. Bakanlık, Ukrayna tarafından Rusya’ya gece boyunca atılan 327 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, bir başka açıklamasında Donetsk bölgesinde Piskunovka isimli yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin 11 güdümlü hava bombasını ve 631 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.

ZELENSKİ: MUTLAKA KARŞILIK VERECEĞİZ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise önceki gece boyunca Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya'nın savaş nedeniyle ekonomik alanda ve cephede sorunlar yaşadığını belirterek "Putin savaşı kaybediyor" dedi. Zelenski, Rus saldırılarına "mutlaka karşılık vereceklerini" söyledi.







