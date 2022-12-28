​Kim Jong-Un yeni askeri hedeflerini açıkladı

Kim'in açıklaması, Güney'in Kuzey'i beş yıl sonra ilk kez rakiplerin sınırından insansız hava aracı uçurmakla suçlamasıyla, rakip Güney Kore ile husumetin bu hafta keskin bir şekilde artmasıyla geldi.

Bu yıl, Kuzey Kore, uzmanların cephaneliğini modernize etme ve ABD ile gelecekteki ilişkilerindeki gücünü artırma girişimi olarak adlandırdığı rekor sayıda füze testi gerçekleştirdi.

The Week'in haberine göre iktidardaki İşçi Partisi'nin devam eden genel kurul toplantısında yapılan oturumda Kim, uluslararası siyaseti ve Kore Yarımadası'ndaki yeni güvenlik zorluklarını analiz etti ve ulusal çıkarları ve egemenliği korumak için dış ilişkilerde ve düşmanlara karşı mücadelede alınacak ilke ve yönergeleri netleştirdi.

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Kim Jong-Un, çok taraflı olarak değişen durum altında 2023'te ileriye itilecek olan kendine güvenen savunma kabiliyetini güçlendirmek için yeni kilit hedefler belirlendiğini söyledi.

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