Dünya Kim Jong-Un yeni askeri hedeflerini açıkladı
ASYA

Kim Jong-Un yeni askeri hedeflerini açıkladı

Kuzey Kore Devlet Medyası tarafından aktarılan bilgilere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kışkırtıcı silah gösterilerine devam edeceğinin bir göstergesi olarak, üst düzey siyasi yetkililerin bir toplantısında gelecek yıl askeri gücünü daha da güçlendirmek için belirsiz hedefler sundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Kim Jong-Un yeni askeri hedeflerini açıkladı
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Kim'in açıklaması, Güney'in Kuzey'i beş yıl sonra ilk kez rakiplerin sınırından insansız hava aracı uçurmakla suçlamasıyla, rakip Güney Kore ile husumetin bu hafta keskin bir şekilde artmasıyla geldi.

Bu yıl, Kuzey Kore, uzmanların cephaneliğini modernize etme ve ABD ile gelecekteki ilişkilerindeki gücünü artırma girişimi olarak adlandırdığı rekor sayıda füze testi gerçekleştirdi.

The Week'in haberine göre iktidardaki İşçi Partisi'nin devam eden genel kurul toplantısında yapılan oturumda Kim, uluslararası siyaseti ve Kore Yarımadası'ndaki yeni güvenlik zorluklarını analiz etti ve ulusal çıkarları ve egemenliği korumak için dış ilişkilerde ve düşmanlara karşı mücadelede alınacak ilke ve yönergeleri netleştirdi.

Kim Jong-Un, çok taraflı olarak değişen durum altında 2023'te ileriye itilecek olan kendine güvenen savunma kabiliyetini güçlendirmek için yeni kilit hedefler belirlendiğini söyledi.

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