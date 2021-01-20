Kızılay’ın İdlib’teki iyilik evleri hazır

Türkiye STK’ların da desteğiyle İdlib’de çadırlarda kalan Suriyeliler için kalıcı konutlar inşa ediyor.

Binlerce mülteci Avrupa’da köprü altlarında yaşam mücadelesi verirken, insanlıkta farkını ortaya koyan Türkiye, İdlib’de sıcak yuvalar inşa ediyor. Türkiye STK’ların da desteğiyle İdlib’de çadırlarda kalan Suriyeliler için kalıcı konutlar inşa ediyor.

Rejim ve Rusya’nın saldırılarıyla İdlib’e göç eden 1 milyona yakın sivil, kırsaldaki kamplarda hayata tutunuyordu. İblib’in nüfusu göçle birlikte 4 milyonu buldu. Türk Kızılay da ihtiyaç sahiplerine Sarmada’nın Mashat Ruhin bölgesinde 4’lü bloklar halinde 39 m2’lik 1228 briket evin yapımına başladı. Bunlardan 748’i yerleşime hazır hale geldi, 480 briket evin inşası ise sürüyor.

Binlerce insana yakın zamanda evleri teslim edilecek. Türk Kızılay, Kefer Losin kampında da tek katlı briket olarak 115 bloktan oluşan 1380 ev yapmayı planlıyor. 1 oda, banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşan 39 m2’lik briket evler her türlü hava şartlarına dayanıklı olacak. Ayrıca çevreye okul, cami ve sosyal tesisler de inşa edilecek.