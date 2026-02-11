Yeni Şafak
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

22:0611/02/2026, Çarşamba
IHA
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erhürman yapılan görüşmede, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayri yasal izolasyonun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.


KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin New York şehrinde bulunan BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Erhürman çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojisini ve güven oluşturucu konulara ilişkin yaşanan son gelişmeleri Guterres’e aktardı. Erhürman görüşmede, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayri yasal izolasyonun daha fazla gecikmeden kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yarın basın toplantısı düzenlenecek

Erhürman’a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.


KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın ABD dönüşünün ardından Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.



