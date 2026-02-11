KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD’nin New York şehrinde bulunan BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Erhürman çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojisini ve güven oluşturucu konulara ilişkin yaşanan son gelişmeleri Guterres’e aktardı. Erhürman görüşmede, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayri yasal izolasyonun daha fazla gecikmeden kaldırılması gerektiğini belirtti.