BM: Toparlanma hızı dikkat çekici

Felaketin yıl dönümünde Hatay’ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Afet Riskini Azaltma Ofisi Başkanı Kamal Kishore, Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat depremlerinin “son derece büyük bir yıkım” olduğunu vurgulayan Kishore, toparlanma sürecinin ölçeği ve hızının dikkat çekici olduğunu söyledi. “Bu büyüklükte bir felaketin ardından hayatın ne kadar sürede normale dönebileceğini öngörmek zordu” diyen Kishore, üç yıldan kısa sürede yaklaşık yarım milyon konutun yeniden inşa edilmesinin birçok ülke için örnek olabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Yeniden yapılanmanın yalnızca hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Kishore, yüksek deprem standartlarının uygulanmasının önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Yeniden inşa sürecinde kültürel mirasın da ayağa kaldırılmasının toplumsal hafıza açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sürecin tamamen tamamlanmadığını belirten Kishore, kalıcı konutlarını bekleyen vatandaşlar olduğunu ancak genel tablonun daha dirençli ve güvenli şehirler hedefi doğrultusunda ilerlediğini dile getirdi. Yerel halkla yaptığı görüşmelere de değinen Kishore, “İnsanların yaşadıkları acıya rağmen geleceğe umutla bakması etkileyici” dedi.