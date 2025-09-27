KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanı geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Kıbrıs'ta çözüm için sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı ikili görüşmenin ardından BM Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Genel Sekreter Guterres ile yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tatar, BM 80. Genel Kurul toplantılarının bu yılın en kritik toplantılarından biri olduğuna işaret etti.
Filistin Devleti'nin resmen tanıması ve iki devletli çözümü destekleme yönündeki kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında KKTC’yi destekleme ve Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı tecride son verilmesi çağrısı için teşekkür etti.
Tatar, mart ve temmuz aylarında Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerde iki taraf arasında güven inşa etmek ve yeni girişimlerde bulunmak konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, bugün BM Genel Sekreterinin himayesinde yapılacak üçlü toplantıya iyi niyet ve iyimserlikle yaklaşacağını söyledi.
Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini vurguladı.
Tatar, iklim değişikliği, salgınlar ve enerji güvenliği gibi zorlukların siyasi bir çözüme ulaşılana kadar işbirliğini zorunlu kıldığını belirterek, Ada'da eşitlik, onur ve karşılıklı saygı temelinde etkileşimi teşvik eden yapıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.