KKTC'de korona alarmı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid 19) salgınında vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ülkeri etkisi altına alan koronovirüs, İtalya'nın kırmızı alarma geçmesinin ardından dün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüldü. Aynı zamanda Rum Kesiminde de virüsün görüldüğü öğrenildi. Virüslü kişi ile ilgili açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs görüldüğünü söyledi.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Bakanlar Kurulu acil olarak toplandı. Sağlık bakanlığı Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina alınmasının ardından otel için de karantina kararı aldı.
OTEL KARANTİNADA
Tüm sınırlarında koronovirüs için önlemler alan KKTC Sağlık Bakanlığı, Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den KKTC vatandaşı dışında yolcu kabulünü engelledi. Hastanelerde karantina odaları kuruldu.
Ada halkının sağlık bakanlığı tarafından alınan önlemleri ve yapılması gerekenleri bütün yayın organlarından sürekli aldığını aktaran Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, "Sağlık bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gerekli önemleri alırken, halka da yapması gerekenleri duyurmakta. Ancak bugüne kadar koronovirüs tespit edilmemişti. Dün sabah saatlerinde virüse rastlandı. Güney tarafında da görüldüğü haberleri yayıldı. Virüs bugüne kadar görülmediğinden dolayı insanlarımız rahattı. Ama son yaşanan gelişmelerle artık bir dönüm noktası olarak karşımıza çıktı. Toplum içerisindeki tedbirlerde bundan sonra kendini gösterecektir. Halk arasında şimdilik bir panik yok" dedi.
ÜNİVERSİTELERDE TOPLANTILAR YAPILDI
Hastanelerde özel karantina odalarının ayrıldığını ve 24 saat irtibat telefonla irtibat kurulabilecek birimler hazırlandığını belirten Avcı, "Üniversitelerle sağlık bakanlığı alınacak önlemlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Üniversiteler de kendi imkanları dahilinde çalışmalar başlattılar. Bugüne kadar toplu yerlerde buluşma, sinema, konferanslar gibi olayların iptal edilmesi gündemde değildi. Ama artık gündemde" şeklinde konuştu.
RADİKAL ÖNLEMLER ŞART
Avcı, "Bu işin kötü tarafı burası ada ülkesi ve virüsün yayılması çok daha kolay olabilir. İnsanların iç içe yaşadığı bir ülkedeyiz. Alınacak tedbirler önleyici olacaktır.Onbinlerce öğrenciyi barındıran üniversiteler var. Hiç istemediğimiz bir şey ama ilkokullarımız, liselerimizde görülmesi durumunda daha radikal önlemler alınması gerekecektir. Otelin karantina altına alınması doğru bir karar ama toplu etkinliklerin iptali gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.