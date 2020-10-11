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​KKTC’de kritik seçim

KKTC’de kritik seçim

KKTC’de 198 bin seçmen, 8. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için bugün sandık başına gidecek. Seçimlere 7’si bağımsız 11 aday katılacak. Ancak büyük yarış Rum tezlerine yakın duran Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Ankara ile eşgüdüm içinde çalışma taraftarı olan Başbakan Ersin Tatar arasında geçecek.

Talha Menteş Yeni Şafak
Ersin Tatar
Ersin Tatar

KKTC tarihinin en kritik seçimleri için gün geldi çattı. 198 bin 867 seçmen KKTC’nin 8. Cumhurbaşkanını seçmek ve Anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın olduğu seçime 7’si bağımsız 11 aday katılacak. Ancak anketlere göre asıl yarış Türkiye karşıtı söylemleri ile tanınan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Ankara ile eşgüdüm içinde çalışmak taraftarı olan Başbakan Ersin Tatar arasında geçecek. 08.00’de başlayacak ve 18.00’de tamamlanacak. Sonuçların, saat 22.00’ye kadar açıklanmış olması hedefleniyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Yerleşime de açılsın
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Yerleşime de açılsın

2 BİN KİŞİ GÖREV ALACAK

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapacak. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658 olacak. Bugün yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor. Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın Pazar günkü seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. Hayır oylarının fazla çıkması halinde değişiklikler uygulamaya giremeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu.


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DE OYLANACAK

Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” olması gerekiyor. Aksi halde değişiklik kabul edilmemiş olacak. 1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi için 2014 yılında yapılan halkoylamasından hayır oyları daha fazla çıkmış ve değişiklikler reddedilmişti. 11 Ekim’deki oylamadan evet çıkması halinde, KKTC Anayasası 35 yıl sonra ilk kez değişmiş olacak.

KİMLER YARIŞACAK?

  • Oy pusulasındaki sırayla adayların isimleri şöyle:1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), 2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), 4. Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), 5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 6. Ahmet Boran (Bağımsız), 7. Mustafa Ulaş (Bağımsız), 8. Alpan Uz (Bağımsız), 9. Kudret Özersay (Bağımsız), 10. Mustafa Akıncı (Bağımsız), 11. Serdar Denktaş (Bağımsız).”

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