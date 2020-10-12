Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya KKTCde seçim 2 tura kaldı
AVRUPA

​KKTC’de seçimleri kim kazandı? Sonuçlar belli oldu

KKTC’de seçim 2. tura kaldı

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görevde kalacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı seçim, ikinci tura kaldı. En çok oyu alan Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı 18 Ekim’de tekrar yarışacak.

Talha Menteş Yeni Şafak
Ersin Tatar
Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, 1974’ten bu yana 10’uncu kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Önümüzdeki pazar günü Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı tekrar yarışacak.

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullandı.

KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye’ye can kurban
DÜNYA
KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye’ye can kurban

TAMAMI SAYILDI

Oy kullanma işlemi saat 18.00’e kadar sürdü. Kayıtlı 198 bin 957 seçmen için 738 sandık hazırlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçildi. Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yaptı. YSK Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandığın tümünün sayıldığını belirterek, kesin olmayan sonuçları duyurdu. Buna göre UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar yüzde 32.34, Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 29.84 oy aldı. 11 adaydan hiçbiri, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı, seçim gelecek Pazar yapılacak ikinci tura kaldı. UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı, 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak.

KATILIM DÜŞÜK KALDI

198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı 738 sandıkta oy kullandığı seçime katılım oranı pandeminin de etkisiyle önceki seçimlere göre düşük kalarak yüzde 58.21 oldu. Oy kullanan 115 bin 806 seçmenden 110 bin 779’unun oyları geçerli, 5 bin 27’si geçersiz sayıldı.

Başbakan Tatar oyunu kullandı: Vatandaşlarımız sandığa gitsin
GÜNDEM
Başbakan Tatar oyunu kullandı: Vatandaşlarımız sandığa gitsin

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan 1985 yılından beri yürürlükte olan yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması yüzde 50.13 oy ile “hayır” oyu alarak kabul edilmedi. Referandumda yüzde 49.87 oy ise evet çıktı. Anayasa değişikliği 2014 yılında yapılan halkoylamasında da hayır oyları fazla çıkmış ve değişiklikler reddedilmişti.

Tatar: Zafer bizim

Ersin Tatar

UBP Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar seçimin ilk turundan bir zaferle çıktıklarını ifade ederek ikinci tur için sandığa katılım çağrısı yaptı. Tatar, “Akıncı’yı dinliyorum sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor. Kendi halkına bile saygısı olmayan bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın yansıttığı iradeyi görmek istememektedir.” diye konuştu. Tatar “Tüm teşkilata kadın gençlik kollarına yürekten teşekkür ediyorum. Biz, KKTC’nin kurucu partisiyiz” dedi.

11 aday yarıştı

  • Seçimde 7’si bağımsız 11 aday yarıştı. Seçim, KKTC’de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı. Adayların aldıkları oy oranları şu şekilde: Ersin Tatar: %32.34 Tufan Erhürman: %21.67 Erhan Arıklı: %5.36 Fuat Çiner: %0.30 Arif Salih Kırdağ: %0.25 Ahmet Boran: %0.07 Mustafa Ulaş: %0.06 Alpan Uz:%0.14 Kudret Özersay: %5.74 Mustafa Akıncı: %29.84 Serdar Denktaş: %4.20
Abone Ol Google News
Ruslar direkler kurtardı

Ruslar direkler kurtardı

​İki topumuzun direkten döndüğü maçta, Rusya ile berabere kaldık.
Türkiyenin Hagisi olacak

'Türkiye'nin Hagi'si olacak'

​Rusya maçına damga vuran Cengiz Ünder gündem haline geldi.
Yirmi dört saat evlat nöbeti

Yirmi dört saat
evlat nöbeti

​Diyarbakır annelerinden yeni karar.
İki yüzeyde <br>28 gün yaşıyor

İki yüzeyde
28 gün yaşıyor

​Koronavirüs ile ilgili korkutan araştırma.
KKTC'de seçimler <br>ikinci tura kaldı

KKTC'de seçimler
ikinci tura kaldı

Resmi olmayan sonuçlar belli oldu.
İki kişi <br>gözaltına alındı

İki kişi
gözaltına alındı

Bakan ​Soylu'dan Hatay'daki yangınla ilgili açıklama.

Tedbirlere uyalım

Tedbirlere uyalım

Bakan Koca sonuçları uyarı ile paylaştı.

Söylesene başkan <br>maçı nasıl sattın?

Söylesene başkan
maçı nasıl sattın?

​Özer Hurmacı'dan eski başkan hakkında flaş suçlama.
Zorbaları 'Erdoğan' <br>sloganı ile püskürttü

Zorbaları 'Erdoğan'
sloganı ile püskürttü

​İzmir'de AK Parti standını bastılar.
Gülünç bir iddia

Gülünç bir iddia

​Türkiye'den Yunan Bakan Dendias'a yanıt.
İlk kez bu kadar net

İlk kez bu kadar net

​Çinli ve ABD'li bilim insanları görüntüledi.
Toprak üzerinde uyudular

Toprak üzerinde uyudular

​Kahramanmaraş'ta 44 saatlik yangınla mücadele.
Yürek yakan ihmal

Yürek yakan ihmal

Bir yaşındaki Hazal'ın feci sonu: Koştum ama yetişemedim
Ermenistan'dan sivil katliamı

Ermenistan'dan sivil katliamı

TVNET, Azerbaycan Gence'deki son durumu yerinde gözlemledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.