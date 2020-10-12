KKTC’de seçim 2. tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, 1974’ten bu yana 10’uncu kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Önümüzdeki pazar günü Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı tekrar yarışacak.

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullandı.

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TAMAMI SAYILDI

Oy kullanma işlemi saat 18.00’e kadar sürdü. Kayıtlı 198 bin 957 seçmen için 738 sandık hazırlandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçildi. Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yaptı. YSK Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandığın tümünün sayıldığını belirterek, kesin olmayan sonuçları duyurdu. Buna göre UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar yüzde 32.34, Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 29.84 oy aldı. 11 adaydan hiçbiri, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı, seçim gelecek Pazar yapılacak ikinci tura kaldı. UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı, 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak.

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KATILIM DÜŞÜK KALDI

198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı 738 sandıkta oy kullandığı seçime katılım oranı pandeminin de etkisiyle önceki seçimlere göre düşük kalarak yüzde 58.21 oldu. Oy kullanan 115 bin 806 seçmenden 110 bin 779’unun oyları geçerli, 5 bin 27’si geçersiz sayıldı.

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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan 1985 yılından beri yürürlükte olan yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması yüzde 50.13 oy ile “hayır” oyu alarak kabul edilmedi. Referandumda yüzde 49.87 oy ise evet çıktı. Anayasa değişikliği 2014 yılında yapılan halkoylamasında da hayır oyları fazla çıkmış ve değişiklikler reddedilmişti.

Tatar: Zafer bizim

Ersin Tatar

UBP Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar seçimin ilk turundan bir zaferle çıktıklarını ifade ederek ikinci tur için sandığa katılım çağrısı yaptı. Tatar, “Akıncı’yı dinliyorum sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor. Kendi halkına bile saygısı olmayan bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın yansıttığı iradeyi görmek istememektedir.” diye konuştu. Tatar “Tüm teşkilata kadın gençlik kollarına yürekten teşekkür ediyorum. Biz, KKTC’nin kurucu partisiyiz” dedi.

11 aday yarıştı