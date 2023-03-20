Kolombiya ormanları hızla talan ediliyor

Kolombiya’nın “Amazon Ormanları”na açılan kapısı olarak bilinen ve uzun yıllar devlet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Caqueta bölgesi, Kasım 2016’da barış anlaşması imzalanmasının ardından çevresel sorunlarla mücadele ediyor. Bölgede son 5 yılda 210 bin 880 hektarlık orman, sığır yetiştiriciliğine alan açmak için yasa dışı kesildi. FARC üyelerinin Caqueta’yı terk etmesinden sonra büyükbaş ticareti yapmak isteyen yerleşimciler, sığırlarına alan açmak için ormanları yakmaya başladı. Öte yandan silahlı gruplar da otorite boşluğundan istifade ederek silah satın almak için ağaçları kesip satıyor. Çevre Bakanlığı’na göre ülkede yapılan kereste ticaretinin yüzde 47’si, yasa dışı ağaç kesiminden sağlanıyor. Kolombiya’da, ülke topraklarının yarısından fazlasına denk gelen 60 milyon hektar orman alanı bulunuyor.