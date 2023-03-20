Kolombiya ormanları hızla talan ediliyor

Kolombiya'da hayvancılık için ağaçlar kesiliyor.
Kolombiya’nın “Amazon Ormanları”na açılan kapısı olarak bilinen ve uzun yıllar devlet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Caqueta bölgesi, Kasım 2016’da barış anlaşması imzalanmasının ardından çevresel sorunlarla mücadele ediyor. Bölgede son 5 yılda 210 bin 880 hektarlık orman, sığır yetiştiriciliğine alan açmak için yasa dışı kesildi. FARC üyelerinin Caqueta’yı terk etmesinden sonra büyükbaş ticareti yapmak isteyen yerleşimciler, sığırlarına alan açmak için ormanları yakmaya başladı. Öte yandan silahlı gruplar da otorite boşluğundan istifade ederek silah satın almak için ağaçları kesip satıyor. Çevre Bakanlığı’na göre ülkede yapılan kereste ticaretinin yüzde 47’si, yasa dışı ağaç kesiminden sağlanıyor. Kolombiya’da, ülke topraklarının yarısından fazlasına denk gelen 60 milyon hektar orman alanı bulunuyor.
Silahlı gruplar tehdit ediyor
Zengin bitki örtüsü, devasa nehirleri ve muazzam düz ovalarıyla bilinen Caqueta’da büyükbaş yetiştiriciliğinin yanı sıra süt ürünleri ve balıkçılık yapılıyor. Yerel lider Oswaldo Zafirecudo Kuyoteca, yaptığı açıklamada, yetişmesi 80 ila 100 yıl süren ağaçların belli bir miktar para karşılığında kesildiğini söyledi. Kuyoteca, silahlı grupların tehdit ve baskıları nedeniyle ata yurtlarını terk etmeye zorlandıklarını belirterek hükümetten yardım beklediklerini vurguladı.
50 yılda yok olabilir
Amazon Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jorge Pulecio, “Yeşil Çevre” dergisine yaptığı değerlendirmede, Caqueta’daki orman alanının sığır yetiştiriciliği için uygun olmadığını, bu faaliyetlerin ekosistemde telafisi olmayan imkansız zararlara yol açtığını söyledi. Pulecio, ormanların kesilmesinin bu hızla gittiği taktirde bölgedeki yeşil alanın 50 ila 70 yılda yok olabileceği uyarısında bulundu.