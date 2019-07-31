Konteynerde sıcaktan bunalan uyuşturucu kaçakçıları kendilerini ihbar etti Konteynerde sıcaktan bunalan uyuşturucu kaçakçıları kendilerini ihbar etti Belçika'nın Anvers Limanı'nda, içinde bulundukları kokain dolu konteynerde sıcaktan bunalan 2 kişi kurtulmak için polisten yardım istedi.

Haber Merkezi 31 Temmuz 2019, 20:02 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019, 20:04 AA