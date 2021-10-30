Dünya Körfez ülkelerinin hedefi Lübnan BAE de tüm diplomatlarını çekti
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Körfez ülkelerinin hedefi Lübnan: BAE de tüm diplomatlarını çekti

Lübnanlı bir bakanın Suudi Arabistan yönetimini hedef alan açıklamalarının ardından Riyad yönetimi, ülkedeki diplomatlarını geri çektiğini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ı Bahreyn ve Kuveyt de izlemiş ve ülkedeki büyükelçilerini geri çekmişti. Siyasi krize son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil oldu.

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Haber Merkezi AA
Körfez ülkelerinin hedefi Lübnan: BAE de tüm diplomatlarını çekti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (solda) ve BAE ’nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da, Lübnan ve Körfez ülkeleriyle yaşanan son diplomatik krize ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Lübnanlı bazı yetkililerin Riyad'a yönelik kabul edilemez ifadelerinin ardından, kardeş Suudi Arabistan ile dayanışma çerçevesinde BAE'nin Lübnan'dan diplomatlarını çekme kararı verdiği ifade edildi.

"LÜBNAN'A SEYAHAT YASAĞI"

Açıklamada ayrıca BAE'nin vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmesine de izin verilmeyeceği belirtildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından Bahreyn, bugün de Kuveyt Lübnan'daki Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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