'Koridor'a gözdağı

Geçtiğimiz günlerde dünya gıda güvenliği için önemli yer tutan Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekildiğini açıklayan Rusya, Karadeniz’in kuzeybatısında fiili atışlı askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu. Cuma günü Telegram üzerinden savunma bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, tatbikatta Karadeniz’deki muharebe eğitim sahasında hedef gemilere gemi savar füzeleriyle canlı atış gerçekleştirildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında, “Karadeniz Filosu kuvvetlerine yönelik muharebe eğitim planına uygun olarak İvanovets füze kruvazörü mürettebatı, Karadeniz’in kuzeybatısında muharebe eğitim alanında hedef gemiye canlı füze atışları gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarından alınan telemetri veriler ve videolar ile tatbikatın başarısı teyit edilirken, hedef gemi füze saldırısı sonucu imha edildi” denildi. Rusya, çarşamba günü Karadeniz’de Ukrayna limanlarına giden kargo gemilerinin, askeri kargo taşıması muhtemel olarak değerlendireceğini söyleyerek, Karadeniz’in bazı bölgelerini “geçiş için tehlikeli” ilan etmişti. Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de Rusya’nın Karadeniz’de sivil gemilere saldırabileceği iddiasında bulundu.





Ukrayna gıdası hedef alınıyor

Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından gıda fiyatlarını artırıcı eylemlere imza atan Moskova yönetimi, Odessa’ya yeni bir saldırı düzenleyerek, 100 ton bezelye ve 20 ton arpayı imha etti. Odessa’daki yerel yetkililerden yapılan açıklamada, Rusya’nın sabaha karşı bölgeye yönelik füze saldırısı düzenlediği, “Kalibr” tipi füzelerin bölgedeki bir tahıl hangarına isabet ettiğini aktardı. Açıklamada ayrıca Rusya’nın artık Odessa bölgesindeki limanlardan sonra tarımsal alanları da hedef almaya başladığı ifade edilerek, saldırıda 200 metrekareden büyük bir alanda yangın çıktığı da bildirildi.





Türkiye tekrar liderlik yapsın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, katıldığı bir programda Türkiye’nin Tahıl Koridoru girişimiyle ‘harika bir iş çıkardığını’ söyledi. Türkiye’den anlaşmanın yeniden canlandırılması için destek isteyen Bilinken, “Türkiye’nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.





Ankara’yla iletişimdeyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Tahıl Koridoru konusunda Türkiye ile istişare halinde olduklarını söyledi. Verşinin, “Türkiye ile çok yakın ve geleneksel bir işbirliğimiz var, şu anda iletişim halindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in planlanan görüşmesinde Karadeniz’deki gemilerin güvenliğinin sağlanması konusu da ele alınabilir” dedi.





Putin’den Polonya’ya tehdit

Rusya lideri Vladimir Putin, NATO çatısı altında bir koalisyon oluşturmak ve Ukrayna’daki çatışmaya müdahil olmak istediğini iddia ettiği Polonya’yı uyardı. Putin, “Bugünkü Polonya’nın batısındaki topraklar, Stalin’in Polonyalılara bir hediyesi. Varşova’daki dostlarımız bunu unutmuş, hatırlatacağız” dedi. Dün de Polonya, Belarus askerlerinin Wagner tarafından eğitilmesi nedeniyle, askerlerini Belarus sınırına kaydıracağını açıkladı.





ABD: Misket bombaları işgale karşı kullanılıyor

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın Rusya Kuvvetlerine karşı misket bombasını kullandığını doğrulayarak, “Etkili bir şekilde kullanıyorlar ve Rusya’nın savunma biçimleri üzerinde bir etkiye sahipler” dedi. Kirby, Ukrayna’nın bu bombayı Rus askerlerinin işgalini ortadan kaldırmak için kullanacağına dair söz verdiğini belirterek, “Bu konuyu burada kapatmalıyım” dedi.



