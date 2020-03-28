Korona paniği: 1.5 milyon kişi Moskova’yı terk etti

Rusya'da 27 Mart cuma gününden başlayarak 5 Nisan'a kadar resmi tatil ilan edildi. Rus lider Vladimir Putin, vatandaşlardan bu sürede evlerinde kalmalarını ve sağlık tavsiyelerine titizlikle uymalarını istedi. Ancak, 'sokağa çıkma yasağı' ilan edilmesinden korkan Moskovalılar, şehir dışına adeta göç etti. Günler sonra Yandex'in trafik sıkışıklığı notu, akşam saatlerinde 10 üzerinden 8'e çıktı.

Moskova'da trafik durma noktasına geldi.

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730 bin araç şehirden çıktı

Timetürk'ün haberine göre; Moskova Trafik Dairesi, cuma akşamı 730 bine yakın aracın MKAD çevre yolunu geçerek şehir dışına gittiğimi tespit etti. Açıklamada, “Saat 21.00'e kadar 730 bin araç gitti. Bu, geçen cumaya kıyasla yüzde 15 (110 bin) daha fazla” denildi. Her arabada ortalama 2 kişi olduğu hesaplandığında, Moskova'yı cuma günü yaklaşık 1,5 milyon kişinin terk ettiği belirtiliyor.

Tüm parklar kapatıldı

Yetkililer, başkentte kalanların evlerinde oturmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi. Bu nedenle şehrin tüm büyük parkları da kapatıldı. Moskova Belediyesi de 5 Nisan'a kadar halkı “kendini karantinaya almaya” çağırmış, tüm kafe, restoran, eğlence yerleri ve market-eczane bölümleri hariç, alışveriş merkezleri kapatılmıştı.

Üniversite sınavları da ertelendi

Rusya'da normalde Mayıs ayından başlayan ve farklı dersler için farklı tarihlerde ay boyunca devam eden üniversiteye giriş sınavları ertelendi. Sınavlar 8 Haziran'dan itibaren başlayacak. Ülkede koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 1036'ya çıkmıştı.